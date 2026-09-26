Alasan Pedro Acosta Jagokan Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026

PEDRO Acosta menjagokan Marc Marquez sebagai juara dunia MotoGP 2026. Bahkan, ia berani bertaruh sejumlah uang demi sang calon rekan setimnya musim depan tersebut karena satu faktor penting.

MotoGP 2026 telah merampungkan 15 seri dari total 22 yang direncanakan. Jorge Martin memimpin klasemen dengan total 306 poin.

Marc Marquez vs Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Sementara, Marquez berada di urutan kedua dengan 294 angka. Posisi tiga dihuni oleh Marco Bezzecchi yang mengoleksi 264 angka.

1. Unggul Pengalaman

Ketatnya persaingan gelar juara dunia membuat MotoGP 2026 semakin seru untuk diikuti. Martin, Marquez, dan Bezzecchi, diprediksi akan saling berebut titel hingga seri-seri pamungkas.

Ketika ditanya soal siapa yang akan jadi juara dunia, Acosta dengan tegas menyebut Marquez. Pengalaman jadi juara dunia berkali-kali merupakan alasan utamanya menjagokan sang senior.

“Sekarang, akan dimulai momen-momen bagus buat kami, pergi ke Asia. Tapi, Marc seharusnya jadi juara dunia,” kata Acosta, dikutip dari Crash, Sabtu (26/9/2026).