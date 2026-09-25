HRC Tunjuk Somkiat Chantra Gantikan Joan Mir di MotoGP Jepang 2026

HONDA HRC Castrol akhirnya menunjuk Somkiat Chantra untuk menggantikan Joan Mir yang bakal absen. Tapi, pembalap asal Thailand itu hanya akan turun di MotoGP Jepang 2026.

Seperti diberitakan, Joan Mir memutuskan mundur dari seri ke-16 dan 17 MotoGP 2026 di Jepang serta Indonesia. Langkah itu diambil setelah menjalani pemeriksaan oleh Kepala Tim Medis MotoGP, dr. Angel Charte.

1. Somkiat Chantra

Honda lalu bergerak cepat mencari pengganti. Setelah muncul sejumlah nama yang diprediksi bakal menjadi deputi Joan Mir, diputuskan Somkiat Chantra untuk menemani Luca Marini.

“Somkiat Chantra bersiap untuk kembali ke kelas premier di Motegi (Jepang),” bunyi pengumuman di situs resmi HRC, dikutip Jumat (25/9/2026).

“HRC mengonfirmasi Somkiat Chantra akan menggantikan Joan Mir di MotoGP Jepang, sementara pembalap asal Spanyol itu melanjutkan periode pemulihan dan observasi,” imbuh pernyataan tersebut.

Tapi, Chantra hanya akan menggantikan Mir di MotoGP Jepang 2026. HRC belum mengambil keputusan apa-apa soal siapa yang mengisi kursi di MotoGP Mandalika 2026 (Indonesia).