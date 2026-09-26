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Tertinggal 12 Angka dari Jorge Martin, Marc Marquez Menyerah Kejar Gelar MotoGP 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |22:05 WIB
Tertinggal 12 Angka dari Jorge Martin, Marc Marquez Menyerah Kejar Gelar MotoGP 2026?
Marc Marquez masih berpeluang juara MotoGP 2026. (Foto; Instagram/@marcmarquez93)
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PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, harus rela turun ke posisi dua klasemen sementara MotoGP 2026, efek hanya finis kelima di main race MotoGP Austria 2026. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- saat ini duduk di posisi dua dengan 294 angka, terpaut 12 poin dari Jorge Martin (Aprilia Racing) di puncak klasemen.

Jorge Martin naik ke puncak klasemen karena mendapatkan hasil positif di MotoGP Austria 2026. Setelah menjadi kampiun sesi sprint race, Martinator -julukan Jorge Martin- finis kedua di main race.

Jorge Martin (kiri) pimpin klasemen sementara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@aprilia)
Jorge Martin (kiri) pimpin klasemen sementara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@aprilia)

1. Marc Marquez Menyerah?

Marc Marquez terlihat kecewa berat setelah finis runner-up di sprint race MotoGP Austria 2026. Ia kecewa karena kalah bersaing dari Jorge Martin yang merupakan pesaing utamanya musim ini.

Menurut mantan Direktur Olahraga LCR Oscar Haro, Marc Marquez berambisi menjadi juara MotoGP 2026. Ia masih memiliki ambisi meraih trofi juara dunia ke-10 di semua kelas.

 “Marc Marquez melihat kejuaraan dunia bisa dimenangi dengan cara seperti ini (membalap secara hati-hati). Meski ia mengatakan sebaliknya, keinginannya jadi juara dunia ke-10 masih kuat,” kata Oscar Haro, Okezone mengutip dari Motosan, Sabtu (26/9/2026).

“Kejuaraan dunia sekarang sangat ketat, dan sangat mudah untuk mengalami cedera. Karena itu, saya pikir, rasa frustrasinya ketika finis kedua di Sprint lebih ke arah personal, ditujukan ke dirinya sendiri,” lanjut Oscar Haro.

 

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