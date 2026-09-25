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Pedro Acosta Dukung Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026: Saya Berani Bertaruh!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |00:02 WIB
Pedro Acosta Dukung Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026: Saya Berani Bertaruh!
Pedro Acosta berani bertaruh Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
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PEDRO Acosta mendukung penuh Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026. Andai disuruh bertaruh sejumlah uang, ia akan memasang The Baby Alien karena sebuah alasan.

MotoGP 2026 telah merampungkan 15 seri dari total 22 yang direncanakan. Jorge Martin memimpin klasemen dengan total 306 poin.

Marc Marquez melaju di depan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi pada MotoGP Aragon 2026 (Foto: MotoGP)

Sementara, Marquez berada di urutan kedua dengan 294 angka. Posisi tiga dihuni oleh Marco Bezzecchi yang mengoleksi 264 angka.

1. Pengalaman

Ketatnya persaingan gelar juara dunia membuat MotoGP 2026 semakin seru untuk diikuti. Martin, Marquez, dan Bezzecchi, diprediksi akan saling berebut titel hingga seri-seri pamungkas.

Ketika ditanya soal siapa yang akan jadi juara dunia, Acosta dengan tegas menyebut Marquez. Pengalaman jadi juara dunia berkali-kali merupakan alasan utamanya menjagokan sang senior.

“Sekarang, akan dimulai momen-momen bagus buat kami, pergi ke Asia. Tapi, Marc seharusnya jadi juara dunia,” kata Acosta, dikutip dari Crash, Jumat (25/9/2026).

 

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