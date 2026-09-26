Marco Bezzecchi dan Jorge Martin Berebut Gelar Juara Dunia MotoGP 2026, Aprilia Tegaskan Tak Ada Team Order

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, dengan tegas menyatakan tidak ada team order saat Marco Bezzecchi dan Jorge Martin bertarung untuk gelar juara dunia MotoGP 2026. Keduanya akan tetap dibiarkan berduel sampai salah satu tidak lagi punya peluang secara matematis.

MotoGP 2026 telah merampungkan 15 seri dari total 22 yang direncanakan. Martin memimpin klasemen dengan total 306 poin. Sementara, Bezzecchi ada di posisi tiga dengan 264 angka.

Duo Aprilia Racing Marco Bezzecchi dan Jorge Martin bersaing di MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Keduanya mengapit Marc Marquez di posisi dua yang sudah mengoleksi 294 poin. Dengan tujuh seri tersisa dan maksimal 259 angka tersedia, apapun masih bisa terjadi sampai akhir musim.

1. Tidak Ada Team Order

Karena itu, Rivola buru-buru mengambil sikap tidak akan memprioritaskan salah satu rider-nya. Martin dan Bezzecchi tetap akan dibiarkan bertarung seperti biasa, sampai peluang tertutup secara matematis.

“Saya pikir tidak (akan ada team order). Maksudnya, selama keduanya masih (berpeluang) secara matematis, sudah benar membiarkan mereka berkompetisi,” kata Rivola, dikutip dari Crash, Sabtu (26/9/2026).

“Dan, saya berharap keduanya masih memiliki peluang secara matematis sampai dengan seri terakhir (di Valencia),” imbuh pria berpaspor Italia itu.