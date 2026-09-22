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Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2026: Putri KW Menang, Indonesia Unggul 1-0 atas Taiwan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |09:26 WIB
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2026: Putri KW Menang, Indonesia Unggul 1-0 atas Taiwan!
Putri KW membuat Indonesia unggul 1-0 atas Taiwan di perempatfinal Asian Games 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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TUNGGAL Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani meraih kemenangan atas wakil Taiwan Lin Hsiang Ti dengan skor 21-16, 20-22, dan 21-15. Laga tersebut tersaji di nomor beregu putri cabang olahraga bulu tangkis di perempatfinal Asian Games 2026.

Pertemuan kedua pebulu tangkis berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, pada Selasa (22/9/2026) pagi WIB. Berkat kemenangan Putri KW, tim bulu tangkis Indonesia untuk sementara unggul 1-0 atas Taiwan.

Jalannya Pertandingan

Putri KW bawa Indonesia unggul 1-0 atas Taiwan. (Foto: Humas PP PBSI)
Putri KW bawa Indonesia unggul 1-0 atas Taiwan. (Foto: Humas PP PBSI)

Putri KW langsung berusaha menampilkan performa terbaiknya melawan Lin Hsiang sejak gim pertama. Namun, Lin Hsiang juga memberikan perlawanan cukup ketat.

Lewat permainan taktis, Putri KW sempat unggul 6-4 atas Lin Hsiang. Putri KW berusaha keras memperlebar keunggulan atas sang lawan demi memenangkan pertandingan.

Putri KW akhirnya menutup gim pertama dengan catatan positif. Ia mengatasi perlawanan Lin Hsiang dengan skor 21-16. Memasuki gim kedua, Putri KW berusaha mempertahankan performa agar kembali meraih hasil maksimal. Betul saja, Putri KW sempat unggul 5-2 atas Lin Hsiang.

Laga antara keduanya berjalan cukup ketat. Hal itu membuat Putri KW dan Lin Hsiang sempat imbang beberapa kali, yakni 7-7, 8-8, dan 11-11.

Sayangnya, Putri KW kali ini harus mengakui ketangguhan Lin Hsiang di gim kedua. Pasalnya, ia takluk dengan skor 20-22 dari Lin Hsiang.

 

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