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Hasil Asian Games: Fajar/Fikri Raih Perunggu Usai Kalah dari Wakil China di Semifinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |12:20 WIB
Hasil Asian Games: Fajar/Fikri Raih Perunggu Usai Kalah dari Wakil China di Semifinal
Hasil Asian Games: Fajar/Fikri Raih Perunggu Usai Kalah dari Wakil China di Semifinal (Instagram/@Badminton.ina)
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AICHI - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, gagal melaju ke final nomor individu Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Fajar/Fikri harus puas menyudahi langkahnya dengan medali perunggu pada Asian Games 2026. 

Langkah Fajar/Fikri terhenti setelah kalah dari pasangan China, Liang Wei Keng/Wang Chang, di babak semifinal. Fajar/Fikri harus mengakui keunggulan Liang/Wang dalam pertandingan yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang pada Senin (28/9/2026) siang WIB. Mereka kalah melalui pertarungan tiga gim dengan skor 17-21, 21-14, dan 9-21.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan kedua ganda putra berlangsung ketat sejak awal gim pertama. Kedua pasangan sempat bermain imbang. Skor sempat sama kuat 8-8. 

Liang/Wang kemudian mampu mengambil alih permainan dengan merebut tiga poin beruntun. Mereka pun unggul 11-8 atas Fajar/Fikri pada interval pertama. 

Fajar/Fikri berusaha mengejar setelah jeda interval. Pasangan Indonesia tersebut sempat memangkas jarak setelah mendapatkan dua poin.

Namun, Liang/Wang kembali memperlebar keunggulan menjelang akhir gim pertama. Fajar/Fikri tertinggal sebelum pasangan China tersebut melaju hingga unggul jauh 20-13.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Fajar/Fikri sempat menunjukkan perlawanan dengan merebut empat poin secara beruntun. Skor berubah menjadi 17-20. Namun, Liang/Wang akhirnya mengamankan satu poin berikutnya untuk menutup gim pertama 21-17.

Memasuki gim kedua, Fajar/Fikri langsung tampil lebih agresif. Mereka membuka keunggulan dan mampu mempertahankan jarak hingga unggul 8-4.

Liang/Wang sempat memperkecil ketertinggalan dari Liang/Wang menjadi 7-9. Namun, Fajar/Fikri mampu menjaga keunggulan hingga memasuki interval dengan skor 11-7.

Selepas interval, pertandingan kembali berlangsung ketat. Liang/Wang merebut tiga poin beruntun dan memangkas jarak menjadi 10-11 sebelum akhirnya menyamakan kedudukan 11-11.

 

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