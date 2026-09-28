Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Senin 28 September 2026 Pukul 15.00 WIB: Indonesia Ditinggal Malaysia, Beda 4 Emas!

PERHELATAN Asian Games 2026 terus menyajikan persaingan sengit di antara negara-negara Asia. Memasuki hari Senin (28/9/2026), pukul 15.00 WIB, peta kekuatan perolehan medali sementara memperlihatkan dominasi absolut dari kontingen China di puncak klasemen, sedangkan kontingen Indonesia sejauh ini masih tertahan di peringkat ke-14.

Kontingen China memimpin jauh dengan koleksi 126 medali emas, 51 perak, dan 44 perunggu dengan total 221 medali. Menyusul di posisi kedua ada tuan rumah Jepang yang mengumpulkan 39 emas, 64 perak, dan 61 perunggu, sementara Korea Selatan mengamankan tangga ketiga lewat raihan 21 emas, 26 perak, dan 43 perunggu.

1. Tambahan Medali Perunggu

Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali perunggunya melalui perjuangan membanggakan para atlet di Aichi-Nagoya. Atlet balap sepeda BMX andalan Indonesia, Jasmine Azzahra Setyobudi, sukses mempersembahkan medali perunggu dari nomor women's cycling BMX racing yang dihelat di Nagoya Velodrome BMX Race Course pada Senin pagi WIB.

Tampil bersama rekan senegaranya, Amellya Nur Sifa, di babak final, Jasmine berhasil mencatatkan waktu impresif 34,932 detik. Ia menempati peringkat ketiga di bawah wakil China, Wanyi Liao, yang merebut perak dengan catatan waktu 34,500 detik.

Jasmine Azzahra Setyobudi meraih medali perunggu di Asian Games 2026 timindonesiaofficial

Kabar perolehan medali perunggu juga datang dari arena bulu tangkis di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, harus puas mengakhiri langkah mereka di babak semifinal dan berhak atas medali perunggu usai berjuang melalui pertarungan tiga gim ketat melawan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang, dengan skor 17-21, 21-14, 9-21.

Hasil serupa turut diraih oleh tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, yang juga harus mengakui keunggulan wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn, di babak semifinal. Alwi menyudahi perlawanannya lewat dua gim langsung 13-21, 15-21 dan sukses menyumbangkan medali perunggu tambahan bagi Merah Putih.