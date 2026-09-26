Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2026: Putri KW Rontok di 16 Besar!

DUA dari tiga wakil bulu tangkis Indonesia berhasil melenggang ke babak perempatfinal nomor individu Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Seluruh pertandingan itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang pada Sabtu (26/9/2026).

Ketiga wakil Indonesia yang bertanding adalah dua ganda putra dan satu ganda putri. Dua ganda putra yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri lolos perempatfinal Asian Games 2026. (Foto: PBSI)

Keduanya berhasil melangkah ke perempatfinal setelah memenangkan pertandingan di babak 16 besar. Sementara, satu wakil tunggal putri yakni Putri Kusuma Wardani terhenti di babak 16 besar.

1. Fajar/Fikri dan Leo/Daniel Lolos Perempatfinal

Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri berhasil mengalahkan wakil Hongkong, Cheung Sai Shing/Deng Chi Fai. Mereka sukses menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-10, dan 21-17.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kemudian menyusul dengan kemenangan manis atas wakil Thailand, Paeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul. Mereka merebut kemenangan dalam dua gim dengan skor 21-8 dan 24-22.