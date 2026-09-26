DUA dari tiga wakil bulu tangkis Indonesia berhasil melenggang ke babak perempatfinal nomor individu Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Seluruh pertandingan itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang pada Sabtu (26/9/2026).
Ketiga wakil Indonesia yang bertanding adalah dua ganda putra dan satu ganda putri. Dua ganda putra yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.
Keduanya berhasil melangkah ke perempatfinal setelah memenangkan pertandingan di babak 16 besar. Sementara, satu wakil tunggal putri yakni Putri Kusuma Wardani terhenti di babak 16 besar.
Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri berhasil mengalahkan wakil Hongkong, Cheung Sai Shing/Deng Chi Fai. Mereka sukses menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-10, dan 21-17.
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kemudian menyusul dengan kemenangan manis atas wakil Thailand, Paeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul. Mereka merebut kemenangan dalam dua gim dengan skor 21-8 dan 24-22.