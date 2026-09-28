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Hasil Asian Games 2026: Alwi Farhan Raih Perunggu Usai Kalah dari Wakil Thailand di Semifinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |12:36 WIB
Hasil Asian Games 2026: Alwi Farhan Raih Perunggu Usai Kalah dari Wakil Thailand di Semifinal
Hasil Asian Games 2026: Alwi Farhan Raih Perunggu Usai Kalah dari Wakil Thailand di Semifinal (Instagram/@badminton.ina)
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AICHI - Tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Alwi Farhan, harus puas dengan medali perunggu di nomor individu Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Alwi mendapatkan medali perunggu setelah kalah dari wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn di babak semifinal.

Pertandingan itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Senin (28/9/2026) siang WIB. Alwi kalah dalam dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 15-21.

Jalannya Pertandingan

Alwi berusaha bermain dengan tempo lambat sejak awal pertandingan. Dia mencoba meladeni reli panjang dan tidak terburu-buru dalam membangun serangan untuk memberikan tekanan kepada Kunlavut.

Namun, strategi tersebut belum berjalan maksimal karena Alwi beberapa kali melakukan kesalahan sendiri. Situasi itu membuatnya tertinggal saat interval gim pertama dari Kunlavut dengan skor 6-11.

Selepas rehat, Alwi masih kesulitan mengejar perolehan poin lawannya. Dia akhirnya menyerah dari jagoan Thailand itu dengan skor 13-21.

Alwi Farhan PBSI
Alwi Farhan PBSI

Memasuki gim kedua, Alwi mencoba mengubah pola permainan. Pemain berusia 21 tahun itu berupaya meningkatkan tempo dan tampil lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan.

Akan tetapi, sejumlah kesalahan kembali dilakukan Alwi. Hal ini memberikan kesempatan kepada Kunlavut untuk memperlebar jarak. Pengembalian yang tanggung dimanfaatkan Kunlavut untuk melepaskan smes keras hingga unggul 8-3.

Alwi tidak menyerah dan mulai menemukan momentum untuk bangkit. Dia mampu meraih enam poin secara beruntun sehingga berbalik unggul 9-8 atas Kunlavut.

Keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah smes keras Alwi ke sisi kanan keluar dari garis lapangan. Kunlavut memanfaatkan situasi tersebut untuk menyamakan kedudukan 9-9.

 

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