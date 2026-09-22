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Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Selasa 22 September 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Tinggalkan Malaysia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |11:58 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Selasa 22 September 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Tinggalkan Malaysia!
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
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AICHI-NAGOYA – Persaingan sengit para atlet di ajang Asian Games 2026 terus berlanjut, termasuk dari kontingen Indonesia. Hingga Selasa (22/9/2026) pukul 11.00 WIB, pergeseran posisi pada klasemen sementara perolehan medali kembali terjadi.

Kontingen Indonesia saat ini menempati urutan ke-13 dalam daftar klasemen sementara. Skuad Merah Putih tercatat telah mengumpulkan total tujuh medali, yang terdiri dari satu perak dan enam perunggu.

Medali perak semata wayang bagi Indonesia sejauh ini berhasil diraih dari cabang olahraga (cabor) Teqball pada kategori putri. Prestasi ini menjadi pembuka jalan bagi pundi-pundi medali lainnya.

Sementara itu, kepingan medali perunggu disumbangkan oleh beberapa cabor berbeda. Soft Tennis, Teqball, dan Karate masing-masing sukses mempersembahkan satu medali perunggu untuk Tanah Air.

Cabor Wushu juga tampil gemilang dengan menyumbangkan dua medali perunggu. Medali terbaru diraih oleh Eugenia Diva Widodo dari nomor changguan putri yang sukses mencatatkan 9,706 poin untuk finis di posisi ketiga.

Atlet Teqball Inodneisa, Sumaya. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
Atlet Teqball Inodneisa, Sumaya. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)

1. Persaingan Negara Asia Tenggara

Jika melihat peta persaingan khusus di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia masih belum menjadi yang teratas. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan dua negara, yakni Thailand dan Myanmar.

Thailand tampil impresif dan sukses bertengger di peringkat lima besar klasemen dengan raihan tiga emas dan satu perak. Di sisi lain, Myanmar menyusul di urutan kesembilan lewat torehan satu emas, satu perak, dan satu perunggu.

Kendati demikian, pencapaian atlet-atlet Indonesia patut diapresiasi karena berhasil melewati beberapa negara tetangga lainnya. Salah satunya adalah Singapura yang saat ini harus puas duduk di posisi ke-15 dengan koleksi satu perak dan satu perunggu.

 

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