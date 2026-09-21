Pedro Acosta Juara MotoGP Austria 2026, Kemenangan Perdana Sebelum Tinggalkan KTM

JAKARTA - Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, berhasil menjuarai race MotoGP Austria 2026, Minggu (20/9/2026). Ini adalah kemenangan grand prix pertama Pedro Acosta musim ini.

1. Kemenangan Pertama

Pembalap asal Spanyol itu pun sangat bahagia akan kemenangannya ini. Terlebih, akhir musim ini ia akan meninggalkan KTM.

Diketahui, Pedro Acosta telah menghabiskan seluruh karier Grand Prix bersama KTM. Melansir Crash, Senin (21/9/2026), ia memenangkan gelar juara Moto3 pada musim debutnya pada 2021, kemudian menjalani dua tahun yang sukses di Moto2 pada 2022 dan 2023, dengan memenangkan kejuaraan pada tahun kedua tersebut.

Saat naik kelas ke MotoGP pada tahun 2024 bersama tim Tech3 dengan motor KTM, ia berhasil meraih podium pertamanya hanya dalam balapan kedua di Portugal pada tahun yang sama.

Namun, kemenangan perdana sempat belum diraih Pedro Acosta hingga hari Minggu di Grand Prix Austria, yang merupakan balapan kandang bagi KTM. Ia mengungguli duo Aprilia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi.



Pedro Acosta di MotoGP Austria 2026 (Instagram/@37pedroacosta)

Kemenangan ini diraih sehari setelah ia mengalami kecelakaan saat memimpin balapan sprint dengan posisi yang sangat dominan.

"Saya masih ingat saat terakhir kali di Indonesia di kelas Moto2," katanya usai balapan, merujuk kemenangan Grand Prix terakhirnya pada 2023.

"Kemenangan pertama selalu terasa istimewa. Ini adalah cara yang indah untuk melengkapi perjalanan bersama KTM, di hadapan seluruh penggemar asal Austria," ujarnya.