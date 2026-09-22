Pembalap Top MotoGP yang Pernah Juara di Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Calon Kuat Juara MotoGP 2026

Pembalap Top MotoGP yang Pernah Juara di Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Calon Kuat Juara MotoGP 2026 (Dok MotoGP)

JAKARTA - Sejumlah pembalap top MotoGP pernah juara di Sirkuit Mandalika. Bahkan, salah satu di antaranya berpeluang meraih gelar juara MotoGP 2026!

MotoGP Mandalika pertama kali digelar pada 2022. Sejak saat itu, MotoGP Mandalika telah berlangsung selama 4 musim.

Pada musim ini, MotoGP Mandalika bakal digelar pada 9-11 Oktober 2026. MotoGP Mandalika menjanjikan balapan seru. Pasalnya, sejak Sirkuit Mandalika pertama kali menggelar balapan MotoGP pada 2022, pembalap yang keluar sebagai pemenang selalu berbeda. Di antara pembalap yang pernah menjuarai MotoGP Mandalika, salah satunya berpeluang meraih gelar juara MotoGP 2026 yakni Jorge Martin.

Lalu, siapa saja pembalap top MotoGP yang pernah juara di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)? Berikut rangkumannya, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (22/9/2026):

4. Miguel Oliveira

Miguel Oliveira menjadi pembalap pertama yang berhasil menjuarai MotoGP Mandalika tepatnya pada 2022. Balapan perdana di MotoGP Mandalika itu diwarnai hujan.

Saat itu, Miguel Oliveira merupakan pembalap Red Bull KTM Factory Racing. Ia memulai balapan dari posisi 7. Hingga akhirnya, pembalap berpaspor Portugal itu berhasil menyalip sederet pembalap di depannya untuk keluar sebagai juara.

Pada musim itu, selain di Mandalika, Miguel Oliveira juga menjuarai MotoGP Thailand. Secara keseluruhan, pada MotoGP 2022, ia berada di posisi 10 klasemen akhir. Gelar juara diraih Francesco Bagnaia.

Fermin Aldeguer memenangi MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

3. Fermin Aldeguer

Drama terjadi pada MotoGP Mandalika 2025. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, gagal finis setelah ditabrak Marco Bezzecchi di lap pertama.

Crash yang dialami kedua pembalap hebat itu membuat perlombaan menjadi semakin terbuka. Pembalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer, berhasil menyodok ke deretan terdepan.

Ia sempat bersaing sengit dengan Pedro Acosta. Namun, Fermin Aldeguer berhasil mengamankan posisi terdepan hingga garis finish.