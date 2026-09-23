Jadwal Indonesia vs China di Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Saatnya Juara?

Simak jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia vs China di Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 (Foto: PBSI)

ICHINOMIYA – Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Tim Bulu Tangkis China di Final Asian Games 2026 nomor beregu sudah diketahui. Akankah ini saatnya Merah Putih jadi juara?

Tim Bulu Tangkis Indonesia berhasil melaju ke final cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 nomor beregu. Di semifinal, Amri Syahnawi dan kawan-kawan mengalahkan Tim Bulu Tangkis Thailand 3-1!

1. Perjuangan Tim Bulu Tangkis Indonesia

Perjuangan Indonesia harus dimulai dengan hasil negatif di mana Jonatan Christie takluk dari Kunlavut Vitidsarn. Tapi, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Alwi Farhan, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, memastikan tiket ke babak final.

Skor serupa didapat Tim Bulu Tangkis China di semifinal atas Tim Bulu Tangkis India. Shi Yuqi berhasil menang di tunggal pertama, tetapi Liang Weikeng/Wang Chang justru tumbang sebagai ganda kesatu.

Untungnya, Li Shifeng dan He Jiting/Liu Yi sebagai tunggal serta ganda kedua, sukses meraih kemenangan. Dengan begitu, mereka akan menantang Indonesia di partai puncak.

Adapun, final cabor bulu tangkis Asian Games 2026 nomor beregu putra akan digelar di City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Kamis 24 September 2026 pukul 14.00 WIB. Indonesia diharapkan bisa meraih medali emas dari ajang ini.