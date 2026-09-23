Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Indonesia vs China di Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Saatnya Juara?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |18:01 WIB
Jadwal Indonesia vs China di Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Saatnya Juara?
Simak jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia vs China di Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 (Foto: PBSI)
A
A
A

ICHINOMIYA – Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Tim Bulu Tangkis China di Final Asian Games 2026 nomor beregu sudah diketahui. Akankah ini saatnya Merah Putih jadi juara?

Tim Bulu Tangkis Indonesia berhasil melaju ke final cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 nomor beregu. Di semifinal, Amri Syahnawi dan kawan-kawan mengalahkan Tim Bulu Tangkis Thailand 3-1!

1. Perjuangan Tim Bulu Tangkis Indonesia

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: PBSI)

Perjuangan Indonesia harus dimulai dengan hasil negatif di mana Jonatan Christie takluk dari Kunlavut Vitidsarn. Tapi, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Alwi Farhan, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, memastikan tiket ke babak final.

Skor serupa didapat Tim Bulu Tangkis China di semifinal atas Tim Bulu Tangkis India. Shi Yuqi berhasil menang di tunggal pertama, tetapi Liang Weikeng/Wang Chang justru tumbang sebagai ganda kesatu.

Untungnya, Li Shifeng dan He Jiting/Liu Yi sebagai tunggal serta ganda kedua, sukses meraih kemenangan. Dengan begitu, mereka akan menantang Indonesia di partai puncak.

Adapun, final cabor bulu tangkis Asian Games 2026 nomor beregu putra akan digelar di City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Kamis 24 September 2026 pukul 14.00 WIB. Indonesia diharapkan bisa meraih medali emas dari ajang ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/40/3243763/leo_rolly_carnando_dan_daniel_marthin-l0Mx_large.jpg
Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Leo/Daniel Menang, Indonesia Lolos ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/40/3243750/alwi_farhan_berhasil_memenangi_partai_ketiga_semifinal_bulu_tangkis_asian_games_2026_nomor_beregu_putra-sO01_large.jpg
Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Alwi Farhan Tanpa Perlawanan, Indonesia Ungguli Thailand 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/43/3243744/luluk_diana-3MDI_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Rabu 23 September 2026 Pukul 15.00 WIB: Indonesia Masih Tertinggal dari Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/40/3243734/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-s3bN_large.jpg
Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Fajar/Fikri Menang, Indonesia Samakan Kedudukan 1-1 Lawan Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/40/3243714/jonatan_christie-HMWJ_large.jpg
Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Jonatan Christie Tumbang, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/43/3243709/luluk_diana_tri_wijayana_berhasil_menambah_medali_perunggu_untuk_kontingen_indonesia-6ujJ_large.jpg
Hasil Asian Games 2026: Luluk Diana Tri Wijayana Tambah Perunggu dari Cabor Angkat Besi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement