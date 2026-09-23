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Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Rabu 23 September 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Tertinggal Jauh dari Malaysia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |11:56 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Rabu 23 September 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Tertinggal Jauh dari Malaysia
Tim Bulu Tangkis putri Indonesia raih medali perunggu Asian Games 2026. (Foto: PBSI)
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AICHI Kontingen Indonesia kembali menambah perbendaharaan medali di ajang Asian Games 2026 Aichi-Nagoya. Tambahan medali tersebut dipastikan setelah tim bulu tangkis beregu putri sukses mengamankan podium ketiga.

Meskipun harus terhenti di babak semifinal usai takluk 0-3 dari tim unggulan China pada Rabu (23/9/2026) pagi WIB di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, perjuangan skuad Garuda Pertiwi tetap patut diapresiasi tinggi.

1. Tim Bulu Tangkis Beregu Putri Sumbang Perunggu

Keberhasilan meraih medali perunggu ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi tim bulu tangkis beregu putri Indonesia. Prestasi ini sekaligus mencatatkan peningkatan performa yang signifikan jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Asian Games 2022 di Hangzhou.

Pada edisi sebelumnya, langkah tim beregu putri Merah Putih harus terhenti lebih cepat di babak perempat final. Kali ini, mereka mampu melangkah jauh hingga semifinal setelah sebelumnya menyingkirkan Chinese Taipei dengan skor meyakinkan 3-1.

Mutiara Ayu Puspitasari. (Foto: PBSI)
Mutiara Ayu Puspitasari. (Foto: PBSI)

2. Perjuangan Maksimal di Babak Semifinal

Laga penentu melawan China sendiri berjalan sangat ketat sejak partai pertama. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui keunggulan Wang Zhi Yi lewat pertarungan dua gim ketat berkesudahan 15-21 dan 20-22.

Tekanan berlanjut pada partai kedua ketika ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum berhadapan dengan Liu Sheng Shu/Tan Ning. Pasangan Indonesia tersebut berjuang keras sebelum akhirnya menyerah 15-21 dan 18-21.

Kepastian medali perunggu akhirnya dikunci pada partai ketiga ketika Mutiara Ayu Puspitasari diturunkan menghadapi tunggal putri andalan China, Chen Yu Fei. Mutiara sempat memberikan perlawanan meski harus takluk dengan skor 15-21 dan 12-21.

 

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