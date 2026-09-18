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Ducati Selalu Bersinar di MotoGP Austria, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Siap Berebut Podium Juara!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |02:01 WIB
Ducati Selalu Bersinar di MotoGP Austria, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Siap Berebut Podium Juara!
Dua pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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DUA pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia diprediksi akan bersaing ketat untuk merebut podium juara di MotoGP Austria 2026. Pasalnya motor Desmosedici milik Ducati, selalu mampu tampil luar biasa ketika beraksi di Sirkuit Red Bull Ring, Austria tersebut.

Terkhusus untuk Marc Marquez, rider asal Spanyol ini memiliki dorongan tambahan karena status baru sebagai pimpinan klasemen sementara pembalap MotoGP 2026. Pembalap andalan pabrikan Ducati tersebut sukses menuntaskan misi luar biasa setelah berhasil memangkas defisit poin yang sempat terpaut hingga 102 angka dari rival terdekatnya.

Keberhasilan menyamakan kedudukan poin dengan pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, dipastikan usai Marquez menyapu bersih kemenangan ganda pada MotoGP San Marino 2026 akhir pekan lalu. Konsistensi performa menjadi kunci utama kebangkitan pembalap asal Spanyol ini, di mana ia telah mengoleksi lima kemenangan balapan utama dari total tujuh putaran terakhir musim ini.

1. Momentum Positif

Tren kemenangan beruntun tersebut memberikan energi moril yang sangat masif bagi sang juara bertahan jelang menghadapi seri balapan di kandang Red Bull Ring, Austria. Terlebih lagi, sirkuit tersebut memiliki rekam jejak historis yang sangat kuat bagi motor Desmosedici, yang selalu sukses mengamankan setidaknya satu kemenangan dalam sepuluh musim terakhir.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Kami datang dari akhir pekan yang sempurna. Kemenangan di Misano memberi saya dorongan besar, juga berkat dukungan dari begitu banyak penggemar Ducatisti," ujar Marc Marquez dikutip dari Crash, Jumat (18/9/2026).

"Di sini, di Austria, saya kompetitif tahun lalu, dan bersama seluruh tim, kami harus memanfaatkan momentum positif ini saat kami terus bertarung dengan yang terbaik," tambahnya.

2. Beda Nasib dengan Bagnaia

Di sisi lain, situasi kontras justru harus dihadapi oleh rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, yang tengah berjuang keras keluar dari tren negatif performa motor GP26 miliknya.

 

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