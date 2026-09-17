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Resmi Gabung KTM Tech3 di MotoGP 2027, Senna Agius: Mimpi Jadi Kenyataan!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |19:11 WIB
Resmi Gabung KTM Tech3 di MotoGP 2027, Senna Agius: Mimpi Jadi Kenyataan!
Senna Agius resmi gabung KTM Tech3 di MotoGP 2027. (Foto: Instagram/sennaagius_18)
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PEMBALAP muda asal Australia, Senna Agius senang bukan main usai resmi bergabung dengan tim Tech3 untuk MotoGP 2027. Bagi Agius, kepindahannya ke ajang balap paling prestisius di muka bumi ini tersebut seperti mimpi jadi kenyataan.

Kehadiran Agius menandai dimulainya lembaran baru bagi sang pembalap sekaligus menyambut era regulasi teknik anyar yang mulai berlaku pada musim 2027. Ia menjadi kepingan puzzle terakhir yang melengkapi total 22 pembalap di grid utama.

Perjalanan karier Agius menanjak cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Setelah menjadi runner-up Moto2 European Championship pada 2022 dan keluar sebagai juara di tahun berikutnya, ia melangkah mantap ke kelas Moto2 World Championship.

Pada musim debutnya di 2024, Agius langsung mencuri perhatian lewat torehan podium. Sejak saat itu, ia terus mengukuhkan diri sebagai salah satu rider papan atas dengan koleksi berbagai kemenangan dan finis di posisi tiga besar.

Bergabungnya pembalap asal Negeri Kanguru ini sekaligus menggenapkan komposisi rider Tech3 untuk musim 2027. Ia akan berduet dengan pembalap berpengalaman, Luca Marini, di bawah bendera tim yang bermitra dengan KTM.

Tech3 umumkan Senna Agius jadi pembalap pada MotoGP 2027 (Dok MotoGP)
Tech3 umumkan Senna Agius jadi pembalap pada MotoGP 2027 (Dok MotoGP)

1. Ambisi Besar di Era Baru

Kombinasi antara pengalaman Marini dan energi muda Agius diharapkan mampu membawa Tech3 tampil kompetitif. Terlebih lagi, seluruh tim harus beradaptasi dengan regulasi dan spesifikasi mesin motor yang sepenuhnya baru.

CEO Tech3, Guenther Steiner, mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi besar yang dimiliki oleh rekrutan anyarnya itu. Menurutnya, determinasi serta sikap kerja profesional Agius menjadi nilai lebih yang sangat menonjol.

Senada dengan Steiner, Team Manager Tech3, Nicolas Goyon, menilai bahwa mentalitas baja dan kecepatan yang dimiliki Agius akan sangat membantu proses adaptasi di kelas premier yang penuh tantangan.

 

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