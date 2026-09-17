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Untuk Pertama Kalinya Pimpin Klasemen Sementara MotoGP 2026, Marc Marquez Kembali Menggila di GP Austria?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |08:04 WIB
Untuk Pertama Kalinya Pimpin Klasemen Sementara MotoGP 2026, Marc Marquez Kembali Menggila di GP Austria?
Untuk Pertama Kalinya Pimpin Klasemen Sementara MotoGP 2026, Marc Marquez Kembali Menggila di GP Austria? (Instagram/@ducaticorse)
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JAKARTA - Untuk pertama kalinya musim ini, pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, akan memulai balapan MotoGP 2026 dengan status pemimpin klasemen sementara. Hal ini akan menjadi suntikan motivasi besar bagi pembalap berjuluk The Baby Alien itu untuk tampil di MotoGP Austria 2026 pada akhir pekan ini. 

1. Marc Marquez Kembali Menggila di MotoGP Austria?

Marc Marquez berhasil merebut pucuk klasemen sementara MotoGP 2026 dari pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, usai GP San Marino. Ia mengoleksi 274 poin, sama seperti Jorge Martin. Namun, Marc Marquez menempati posisi puncak karena telah 5 kali memenangi Grand Prix, berbanding satu kemenangan Grand Prix yang diraih Jorge Martin. 

"Kami baru saja melewati akhir pekan yang sempurna: kemenangan di Misano memberikan dorongan semangat yang besar bagi saya, juga berkat dukungan dari begitu banyak penggemar Ducatisti," ujar Marc Marquez, melansir Crash, Kamis (17/9/2026). 

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP San Marino 2026 (Instagram/@ducaticorse)
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP San Marino 2026 (Instagram/@ducaticorse)

Marc Marquez bakal memanfaatkan momentum untuk meraih hasil positif pada MotoGP Austria nanti. 

"Di Austria ini, saya tampil kompetitif tahun lalu, dan bersama seluruh tim, kami perlu memanfaatkan momentum positif ini sebaik mungkin sembari terus bersaing dengan para pembalap terbaik," ucapnya.

2. Bagnaia Terpuruk

Sementara itu, rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia, tiba di Red Bull Ring dalam situasi yang sangat berbeda. Juara MotoGP dua kali ini hanya mengumpulkan satu poin dalam enam balapan terakhir karena terus kesulitan mendapatkan cengkeraman ban dan rasa percaya diri pada motor saat mengendarai GP26.

 

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