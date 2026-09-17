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Kisah Taufik Hidayat, Pebulu Tangkis Tunggal Pertama dan Terakhir Indonesia yang Sukses Back to Back Juara Asian Games

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |13:37 WIB
Kisah Taufik Hidayat, Pebulu Tangkis Tunggal Pertama dan Terakhir Indonesia yang Sukses <i>Back to Back</i> Juara Asian Games
Simak kisah Taufik Hidayat sebagai tunggal pertama dan terakhir Indonesia yang sukses juara Asian Games beruntun (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
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KISAH Taufik Hidayat menarik untuk diulas. Sebab, ia adalah pebulu tangkis tunggal pertama dan terakhir Indonesia yang sukses back to back juara Asian Games!

Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 akan digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, 20-29 September. Nomor beregu dan perorangan siap untuk dimainkan.

1. Hapus Noda

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: PBSI)

Tim Bulu Tangkis Indonesia menurunkan kekuatan terbaik. Sebab, mereka ingin menghapus noda buruk setelah pulang tanpa medali apa pun pada edisi 2022. Itu adalah catatan buruk!

Untuk pertama kalinya, Indonesia pulang dari Asian Games tanpa raihan medali di cabor bulu tangkis. Jangankan emas, perunggu saja tidak bisa diambil dari China, tiga tahun lalu.

2. Taufik Hidayat Juara Asian Games Beruntun

Bicara Asian Games, tentu tidak terlepas dari sosok Taufik Hidayat. Legenda tunggal putra Indonesia tersebut punya koleksi dua medali emas pada edisi 2002 dan 2006.

Ya, Taufik Hidayat menyabet emas Asian Games secara beruntun di sektor tunggal putra pada nomor perorangan. Pada 2002, ia menaklukkan wakil tuan rumah Lee Hyun-il dua gim langsung 15-7 dan 15-9.

 

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