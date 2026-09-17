Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Austria 2026 di Vision+

JAKARTA – Persaingan MotoGP 2026 kembali berlanjut ke salah satu trek yang dikenal menghadirkan pertarungan cepat dan penuh tekanan. Grand Prix of Austria 2026 akan berlangsung di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, pada 18-20 September 2026. Klik link di sini untuk nonton streaming di VISION+.

Memasuki akhir pekan balap, para rider akan menghadapi rangkaian sesi yang menentukan sejak Free Practice hingga Race. Buat kamu yang ingin menyaksikan keseruannya dari awal, seluruh rangkaian MotoGP Grand Prix of Austria 2026 dapat disaksikan di VISION+. Berikut jadwal lengkap yang perlu kamu catat!

Start balapan MotoGP San Marino 2026 (Foto Facebook/MotoGP)

Jumat, 18 September 2026

13.55 WIB — MotoGP Grand Prix of Austria: Free Practice 1

18.10 WIB — MotoGP Grand Prix of Austria: Practice

Sabtu, 19 September 2026

13.35 WIB — MotoGP Grand Prix of Austria: Free Practice 2

15.35 WIB — MotoGP Grand Prix of Austria: MGP Qualifying

17.40 WIB — Moto3 & Moto2 Qualifying

19.30 WIB — MotoGP Grand Prix of Austria: Sprint

Keseruan semakin meningkat pada Sabtu. Posisi start untuk balapan utama akan diperebutkan melalui sesi kualifikasi, sebelum para rider MotoGP kembali turun ke lintasan dalam Sprint.

Minggu, 20 September 2026

15.45 WIB — MotoGP Grand Prix of Austria: Moto3 Race

17.00 WIB — MotoGP Grand Prix of Austria: Moto2 Race

18.15 WIB — MotoGP Grand Prix of Austria: MotoGP Race