Valentino Rossi Dukung Jorge Martin Juara MotoGP 2026 ketimbang Marc Marquez?

MEDIA asal Belanda, GPBlog, memberitakan Valentino Rossi seakan lebih menjagokan Jorge Martin (Aprilia Racing) juara MotoGP 2026 ketimbang Marc Marquez (Ducati Lenovo). Penilaian ini muncul karena dalam sebuah unggahan di Instagram MotoGP, The Doctor -julukan Valentino Rossi- terlihat bahagia ketika dalam sebuah momen Jorge Martin menyalip Marc Marquez.

“Sebuah unggahan memperlihatkan Valentino Rossi merayakan aksi Jorge Martin yang menyalip Marquez di awal balapan. Momen itu kemudian membuat kolom komentar media sosial ramai,” tulis GPBlog dalam pemberitaan mereka.

Valentino Rossi diduga lebih jagokan Jorge Martin ketimbang Marc Marquez di MotoGP 2026. (Foto: GPBlog)

1. Rawan Disalip Marc Marquez

Saat ini Marc Marquez dan Valentino Rossi sama-sama memegang tujuh gelar dunia kelas premier. Jika menghitung di semua kelas, keduanya sama-sama meraih sembilan gelar juara dunia.

Berbeda dengan The Doctor yang sudah pensiun, Marc Marquez masih aktif membalap. Di klasemen sementara MotoGP 2026, Marc Marquez duduk di puncak dengan 274 angka.

Koleksi poin itu sama persis dengan Jorge Martin di posisi dua. Namun, Marc Marquez berhak menempati posisi lebih baik karena unggul jumlah kemenangan di MotoGP 2026. Marc Marquez telah lima kali menang tahun ini, sedangkan Jorge Martin baru satu kali.

Jika Marc Marquez juara MotoGP 2026, The Baby Alien otomatis melewati gelar juara Valentino Rossi. Jadi, apa benar Valentino Rossi lebih menjagokan Jorge Martin untuk jawara MotoGP 2026?