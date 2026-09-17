HGI Dorong Ekosistem Gim yang Aman dan Bertanggung Jawab

PERWAKILAN Higgs Games Island (HGI), Ray Fan, menegaskan komitmennya untuk membangun lingkungan bermain gim domino yang aman dan bertanggung jawab. Hal itu diutarakan dalam HGI Samarinda Domino Tournament 2026 pada 12-13 September 2026.

Ray Fan mengatakan, HGI hadir sebagai sarana hiburan, tempat pengguna bersantai, dan menikmati waktu luang, tetap juga sebagian pengguna juga bermain untuk mengasah dan menguji kemampuan terhadap pemain lain. Itulah mengapa HGI bersama Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) secara konsisten menghadirkan turnamen di berbagai kota.

"Kami ingin buka lebih banyak kesempatan bagi para pemain domino untuk membawa kemampuan yang mereka miliki ke jenjang kompetisi yang lebih serius," ujar Ray dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

1. Berjalan Beriringan

Ray percaya pertumbuhan platform perlu berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik. Ia menegaskan sebagai platform gim yang resmi terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), HGI berkomitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.

"Kami melarang keras penyalahgunaan platform dalam bentuk apa pun dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas aktivitas ilegal," tegasnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah langkah. Salah satunya dengan menindak akun yang terbukti melanggar standar dan ketentuan yang berlaku di platform. Selain itu, HGI juga bekerja sama dengan berbagai platform top up gim untuk mencegah transaksi yang berpotensi merusak ekosistem.

Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui evaluasi secara berkala. HGI melakukan audit kepatuhan setiap semester bersama firma hukum untuk memastikan operasional platform sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Main gim untuk hiburan saja. Atur waktu bermain agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan yang terpenting, jangan melakukan aktivitas yang melanggar aturan platform atau hukum yang berlaku," kata Ray.