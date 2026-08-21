Resmi Dilantik KONI Pusat, PB ORADO Siap Kembangkan Olahraga Domino di Indonesia

KABAR menarik datang bagi dunia olahraga rekreasi dan ketangkasan di tanah air dengan diresmikannya Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) sebagai induk organisasi resmi di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Kepengurusan PB ORADO pun telah dilantik secara langsung dalam sebuah acara yang dihelat di kantor KONI pada Kamis 20 Agustus 2026.

Langkah strategis ini menandai babak baru dalam pembinaan serta pengembangan cabang olahraga domino secara terstruktur dan berjenjang di Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para penggiat dan atlet di berbagai daerah.

1. Menyatukan Insan Domino

Ketua Umum PB ORADO Yooky Tjahrial mengatakan pelantikan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat mengenai organisasi resmi yang menaungi olahraga domino di Indonesia. Pelantikan tersebut sekaligus menegaskan posisi PB ORADO dalam pembinaan dan pengembangan olahraga domino secara berjenjang di Indonesia.

"Hari ini juga menjawab satu hal yang selama ini mungkin masih sering ditanyakan oleh masyarakat: ‘Sebenarnya, organisasi resmi olahraga domino di Indonesia itu siapa?’ Jawabannya jelas, PB ORADO adalah induk organisasi olahraga domino yang telah diterima sebagai anggota KONI Pusat, dan hari ini kepengurusan PB ORADO secara resmi dilantik oleh KONI Pusat," kata Yooky usai pelantikan di kantor Koni, Jumat (21/8/2026).

PB ORADO resmi jadi Induk Olahraga Domino Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

“Saya ingin mengingatkan teman-teman semua, status resmi ini bukan untuk membuat kita merasa paling hebat atau lebih tinggi dari siapapun. Justru ini adalah amanah," tambahnya.

Saat ini, ORADO telah hadir di 38 provinsi dan 309 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Yooky mengatakan keberadaan PB ORADO bukan untuk mempertajam perbedaan dengan komunitas maupun kelompok domino yang telah lebih dulu ada.