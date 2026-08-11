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Mandar Domino Tournament Jadi Magnet Pecinta Domino, Lebih dari 2.000 Peserta Bertanding

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |16:05 WIB
Mandar Domino Tournament Jadi Magnet Pecinta Domino, Lebih dari 2.000 Peserta Bertanding
Mandar Domino Tournament diikuti lebih dari 2.000 peserta. (Foto: PB Pordi)
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MANDAR – Turnamen domino yang digelar Higgs Games Island (HGI) dan Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) berjalan sukses di Stadion H.S. Mengga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada 8-9 Agustus 2026. Turnamen yang diikuti lebih dari 2.000 peserta.

1. Berlangsung Sengit

Turnamen itu bertajuk Mandar Domino Tournament itu menjadi seri ketiga dalam rangkaian menuju Liga Pro Domino Indonesia, melanjutkan seri kedua di Jakarta, Juni lalu. Muh Risal Astaman dan Hamzah berhasil keluar sebagai pasangan juara pertama dan membawa pulang hadiah Rp60 juta dari total hadiah sebesar Rp200 juta.

"Rasanya tentu senang dan bangga bisa menjadi juara. Selama dua hari pertandingan kami harus tetap fokus di setiap ronde karena lawan-lawan yang dihadapi sangat kompetitif," kata Risal dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/8/2026).

"Semoga kemenangan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkembang," tambahnya.

Mandar Domino Tournament. (Foto: PB PORDI)
Mandar Domino Tournament. (Foto: PB PORDI)

Sementara itu, perwakilan HGI Ray, perwakilan HGI, mengatakan sangat senang turnamen tersebut berjalan lancar. Menurutnya di balik permainan domino ada kemampuan membaca pola, menyusun strategi, dan mengambil keputusan dalam waktu singkat.

"Kami melihat nilai-nilai tersebut sebagai alasan mengapa domino layak berkembang sebagai olahraga asah otak. HGI ingin berkontribusi dengan mendukung ekosistem yang sehat agar semakin banyak orang dapat berprestasi melalui olahraga ini," katanya.

 

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