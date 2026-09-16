Berkat Latihan Bareng Legenda Jepang Kento Momota, Alwi Farhan Siap Menggila di Asian Games 2026

TOKYO – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, baru saja menimba ilmu berharga lewat sesi latihan bersama mantan pebulu tangkis top dunia asal Jepang, Kento Momota. Kesempatan emas tersebut didapatkan saat skuad bulu tangkis Merah-Putih menggelar pemusatan latihan (TC) terakhir di Tokyo sebagai persiapan menyambut Asian Games 2026.

Alwi mengaku senang sekaligus merasa terhormat bisa berada satu lapangan dengan Momota. Dia juga menyebut pengalaman tersebut menjadi momen yang sulit dilupakan dalam perjalanan kariernya.

"Kami tahu Kento Momota se-superior apa dulu jadi bisa bermain bareng hari ini pastinya senang dan sebuah kehormatan. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan," kata Alwi dikutip dari keterangan resmi PBSI, Rabu (16/9/2026).

1. Persiapan Jelang Debut Asian Games 2026

Latihan bersama Momota berlangsung ketika tim bulu tangkis Indonesia menjalani pemusatan latihan nasional terakhir di Tokyo, Jepang. Alwi dan rekan-rekannya melakukan sejumlah pertandingan uji coba menghadapi pebulu tangkis Jepang.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Sesi tersebut menjadi salah satu tahapan persiapan sebelum para pemain Indonesia bertolak ke Nagoya. Tim Merah-Putih akan menjalani rangkaian pertandingan Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi-Nagoya, Jepang.

Bagi Alwi, Asian Games 2026 memiliki arti khusus karena menjadi debutnya membela Indonesia di ajang multiolahraga antarnegara Asia. Dia akan menjadi salah satu dari empat wakil tunggal putra Indonesia pada kompetisi tersebut.