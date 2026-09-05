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Debut di Asian Games 2026, Alwi Farhan Siap Kerja Keras demi Medali Emas

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |04:01 WIB
Debut di Asian Games 2026, Alwi Farhan Siap Kerja Keras demi Medali Emas
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Kemenpora)
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JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, menyatakan kesiapannya untuk melakoni debut prestisius pada ajang Asian Games 2026. Atlet berusia 21 tahun tersebut kini tengah menggenjot persiapan secara menyeluruh guna menghadapi persaingan sengit tingkat benua pada turnamen yang digelar di Aichi-Nagoya, Jepang tersebut.

Alwi mengaku persiapannya sejauh ini berjalan dengan baik menjelang keberangkatannya ke ajang multievent tersebut. Dia juga terus menjaga kesiapan untuk menghadapi persaingan di level Asia.

“Alhamdulillah sejauh ini persiapannya cukup bagus," ujar Alwi dilansir dari rilis resmi Kemenpora, dikutip Sabtu (5/9/2026).

Persiapan mental, fisik, dan pikiran menjadi perhatian utama Alwi sebelum tampil di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Menurutnya, status Asian Games sebagai event besar membuat setiap pertandingan harus dihadapi dengan keseriusan penuh.

“Semuanya sakral bagi saya dan bagi semuanya, karena kita sangat amat berambisi untuk mencapai target. Saya selalu nge-push diri saya to the limit setiap harinya,” kata Alwi.

1. Target Medali

Dari sisi target, Alwi menyebut tim bulu tangkis Indonesia membidik medali emas pada nomor beregu putra. Sementara untuk nomor perorangan, dia berharap dapat mengamankan medali.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Alwi juga menilai persaingan di sektor tunggal putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 sangat terbuka. Menurutnya, setiap pemain memiliki peluang untuk menjadi juara selama mampu menunjukkan kesiapan secara teknis dan mental.

“Di sektor ini semuanya bisa memberikan kejutan, baik yang di atas maupun di bawah. Jadi tidak menutup kemungkinan siapa pun bisa meraih gelar juara kalau dari dirinya sendiri memang siap dan matang dari segi mental,” tutur Alwi.

 

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