Alwi Farhan Debut Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Siap Beri Kejutan Raih Medali

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengaku telah melakukan persiapan yang matang untuk debut pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ia membidik target medali emas pada nomor beregu putra dan siap memberikan kejutan pada nomor individu.

1. Debut di Asian Games

Pemain berusia 21 tahun itu mengaku persiapannya sejauh ini berjalan dengan baik menjelang keberangkatannya ke ajang multievent tersebut. Ia terus menjaga kesiapan untuk menghadapi persaingan di level Asia.

“Alhamdulillah sejauh ini persiapannya cukup bagus," ujar Alwi, dikutip Sabtu (5/9/2026).

Persiapan mental, fisik, dan pikiran menjadi perhatian utama Alwi sebelum tampil di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Menurutnya, status Asian Games sebagai event besar membuat setiap pertandingan harus dihadapi dengan keseriusan penuh.

“Semuanya sakral bagi saya dan bagi semuanya karena kita sangat amat berambisi untuk mencapai target. Saya selalu nge-push diri saya to the limit setiap harinya,” kata Alwi.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Dari sisi target, Alwi menyebut tim bulu tangkis Indonesia membidik medali emas pada nomor beregu putra. Sementara untuk nomor perorangan, Alwi berharap bisa mendapatkan medali.

2. Siap Beri Kejutan

Pasalnya, Alwi menilai persaingan di sektor tunggal putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 sangat terbuka. Menurutnya, setiap pemain memiliki peluang untuk menjadi juara selama mampu menunjukkan kesiapan secara teknis dan mental.

“Di sektor ini semuanya bisa memberikan kejutan, baik yang di atas maupun di bawah. Jadi tidak menutup kemungkinan siapa pun bisa meraih gelar juara kalau dari dirinya sendiri memang siap dan matang dari segi mental,” tutur Alwi.