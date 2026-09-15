Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tim Bulu Tangkis Indonesia Mantapkan Persiapan Asian Games 2026, Gelar Latih Tanding di Jepang

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |16:18 WIB
Tim Bulu Tangkis Indonesia Mantapkan Persiapan Asian Games 2026, Gelar Latih Tanding di Jepang
Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO – Rangkaian persiapan matang terus dimatangkan oleh tim bulu tangkis Indonesia menjelang bergulirnya ajang multievent Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Berbagai program latihan intensif kini tengah digeber untuk mengasah kemampuan mental dan taktik bertanding para atlet Merah Putih di Negeri Sakura.

1. Menu Latih Tanding

Tim bulu tangkis Indonesia menjalani latih tanding bersama NTT East Badminton Club Jepang pada hari kedua pemusatan latihan menjelang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sesi tersebut menjadi tambahan variasi dalam persiapan para pemain Indonesia sebelum tampil di pesta olahraga terbesar Asia itu.

Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Ariantho, menyambut positif kesempatan latih tanding dengan klub asal Jepang tersebut. Menurutnya, sesi itu memberikan pengalaman menghadapi pola permainan berbeda yang tidak didapat ketika hanya berlatih bersama rekan satu tim.

"Dengan sparing bersama klub dari Jepang saya rasa sangat positif. Karena kami bisa mendapat variasi pola main dari lawan yang berbeda. Kalau dengan tim sendiri kan sudah sehari-hari ya," kata Antonius Budi Ariantho dilansir dari rilis resmi PBSI, Selasa (15/9/2026).

"Manfaatnya nanti bisa dirasakan saat pertandingan, sudah lebih banyak dan siap dengan pola yang berbeda-beda", tambahnya.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: PBSI)
Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: PBSI)

Ganda putra Indonesia juga dinilai sudah memiliki persiapan matang dengan membawa lima pemain ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Kelima pemain tersebut sejak berada di Indonesia telah dibiasakan bermain dengan pasangan yang berbeda untuk menghadapi berbagai kebutuhan pertandingan.

"Dari sejak di Indonesia sudah dibiasakan, lima pemain ini kami putar dengan pasangan yang berbeda. Saya rasa persiapan sudah matang banget ya, tinggal lihat nanti ketemu siapa, kebutuhannya bagaimana," jelas Anton.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/40/3242166/alexander_eala-e50n_large.jpg
Kisah Ratu Tenis Asia Tenggara Alexandra Eala, Terancam Sanksi WTA demi Bela Filipina di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/43/3242148/kapal_pesiar_asian_games_2026-h9At_large.jpg
Kisah Unik Asian Games 2026, Ribuan Atlet Menginap di Kapal Pesiar Mewah Hadapi Musim Topan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/40/3242110/tim_bulu_tangkis_indonesia-zf58_large.jpg
Jadwal Drawing Bulu Tangkis Asian Games 2026: Tim Indonesia Siap Buktikan Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/40/3242093/leo_rolly_bersama_daniel_marthin-zsmb_large.jpg
Menatap Asian Games 2026, Leo/Daniel Bertekad Penuhi Target Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/40/3242061/leo_daniel-K2T4_large.jpeg
Sambut Asian Games 2026, Leo/Daniel Tak Ingin Ulangi Kegagalan 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/40/3241853/jonatan_christie-3uM7_large.jpg
Misi Bawa Pulang Emas Asian Games 2026, Tim Bulu Tangkis Indonesia TC di Tokyo
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement