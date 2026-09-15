Tim Bulu Tangkis Indonesia Mantapkan Persiapan Asian Games 2026, Gelar Latih Tanding di Jepang

TOKYO – Rangkaian persiapan matang terus dimatangkan oleh tim bulu tangkis Indonesia menjelang bergulirnya ajang multievent Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Berbagai program latihan intensif kini tengah digeber untuk mengasah kemampuan mental dan taktik bertanding para atlet Merah Putih di Negeri Sakura.

1. Menu Latih Tanding

Tim bulu tangkis Indonesia menjalani latih tanding bersama NTT East Badminton Club Jepang pada hari kedua pemusatan latihan menjelang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sesi tersebut menjadi tambahan variasi dalam persiapan para pemain Indonesia sebelum tampil di pesta olahraga terbesar Asia itu.

Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Ariantho, menyambut positif kesempatan latih tanding dengan klub asal Jepang tersebut. Menurutnya, sesi itu memberikan pengalaman menghadapi pola permainan berbeda yang tidak didapat ketika hanya berlatih bersama rekan satu tim.

"Dengan sparing bersama klub dari Jepang saya rasa sangat positif. Karena kami bisa mendapat variasi pola main dari lawan yang berbeda. Kalau dengan tim sendiri kan sudah sehari-hari ya," kata Antonius Budi Ariantho dilansir dari rilis resmi PBSI, Selasa (15/9/2026).

"Manfaatnya nanti bisa dirasakan saat pertandingan, sudah lebih banyak dan siap dengan pola yang berbeda-beda", tambahnya.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: PBSI)

Ganda putra Indonesia juga dinilai sudah memiliki persiapan matang dengan membawa lima pemain ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Kelima pemain tersebut sejak berada di Indonesia telah dibiasakan bermain dengan pasangan yang berbeda untuk menghadapi berbagai kebutuhan pertandingan.

"Dari sejak di Indonesia sudah dibiasakan, lima pemain ini kami putar dengan pasangan yang berbeda. Saya rasa persiapan sudah matang banget ya, tinggal lihat nanti ketemu siapa, kebutuhannya bagaimana," jelas Anton.