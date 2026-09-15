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Jadwal Drawing Bulu Tangkis Asian Games 2026: Tim Indonesia Siap Buktikan Diri!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |09:51 WIB
Jadwal Drawing Bulu Tangkis Asian Games 2026: Tim Indonesia Siap Buktikan Diri!
Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: PBSI)
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TIM bulu tangkis Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar dalam ajang Asian Games 2026 yang akan segera bergulir pada 20-29 September 2026. Ajang multievent terakbar se-Asia ini menjadi momentum krusial dan pembuktian diri bagi skuad Merah Putih untuk membayar tuntas hasil minor pada edisi sebelumnya.

Beban berat sekaligus harapan tinggi disematkan kepada tim bulu tangkis Indonesia yang dipatok target merebut empat medali emas. Dari sekian banyak cabang olahraga (cabor) yang diikuti, bulu tangkis kembali diandalkan sebagai salah satu lumbung utama perolehan medali tertinggi.

1. Perjuangan di Asian Games 2026

Rangkaian pertandingan cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 akan dipusatkan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi, Jepang. Pertarungan sengit di lapangan dijadwalkan berlangsung pada rentang tanggal 20 hingga 29 September mendatang.

PBSI telah mengumumkan daftar resmi 20 atlet terbaik yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri untuk berangkat ke Jepang. Sektor putra diprediksi memikul tanggung jawab lebih besar karena diperkuat nama-nama berpengalaman seperti Jonatan Christie dan Fajar Alfian yang pernah mendulang medali pada edisi 2018.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: PBSI)
Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: PBSI)

2. Jadwal Pertandingan

Kompetisi akan dibuka terlebih dahulu dengan nomor beregu bagi tim putra maupun putri pada 20 hingga 24 September. Sebelum laga perdana dimulai, penentuan calon lawan akan diketahui melalui sesi undian atau drawing nomor beregu pada 19 September saat pertemuan manajer tim.

 

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