3 Pebulutangkis Muda Tunggal Putra Indonesia Siap Gebrak Asian Games 2026, Targetkan Bawa Pulang Medali!

TOKYO — Tiga pebulu tangkis muda tunggal putra Indonesia, yakni Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, dan Muhamad Yusuf, bersiap melakoni debut perdana mereka dalam multiajang bergengsi Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Tentunya meski berstatus debutan, ketiga tunggal putra andalan Tanah Air itu tetap mengincar hasil terbaik, yakni membawa pulang medali!

1. Modal Pengalaman dan Persiapan Matang

Asian Games 2026 menjadi pengalaman baru bagi ketiganya di ajang multiolahraga terbesar di Asia. Meski demikian, Alwi dan Zaki Ubaidillah atau Ubed sudah memiliki pengalaman dari sejumlah turnamen beregu internasional.

Keduanya pernah memperkuat Indonesia di ajang seperti SEA Games, Piala Sudirman, dan Piala Thomas. Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Alwi dan Ubed sebelum menghadapi persaingan di Asian Games.

Alwi mengakui pengalaman yang didapat dari ajang sebelumnya memberikan tambahan kepercayaan diri. Dia juga menyebut hasil yang diraih pada SEA Games menjadi modal untuk menghadapi kompetisi di level yang lebih tinggi.

"Ini Asian Games pertama dan hasil kemarin di SEA Games untuk saya dan Ubed cukup meyakinkan, jadi ada modal bagus," kata Alwi dalam keterangan resmi PBSI, Rabu (16/9/2026).

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Persiapan menjelang pertandingan juga terus dilakukan oleh para pemain. Ubed memastikan persiapan individu maupun latihan bersama tim nasional berjalan dengan baik.

"Persiapan individu sejauh ini alhamdulillah cukup lancar. Persiapan bersama tim juga berjalan dengan baik," ujarnya.