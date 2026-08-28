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Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029: Timnas Basket Putra Indonesia Siap Menggila Hadapi Singapura

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |01:50 WIB
Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029: Timnas Basket Putra Indonesia Siap Menggila Hadapi Singapura
Timnas Basket Indonesia siap menghadapi Timnas Basket Singapura dalam Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)
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SEREMBAN – Timnas Basket Indonesia siap menghadapi Timnas Basket Singapura dalam Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1. Partai itu akan berlangsung di Karisma Arena, Seremban, Malaysia, Jumat (28/8/2026).

Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 berlangsung 24 Agustus hingga 1 September. Selain Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia akan menghadapi Timnas Basket Malaysia dan Timnas Basket Hong Kong.

1. Persiapan Cukup Baik

Timnas Basket Indonesia. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)

Pelatih David Singleton mengatakan, persiapan timnya sudah cukup baik untuk ajang tersebut. Ia sangat senang dengan perkembangan para pemain.

"Pemain saat ini dalam kondisi siap untuk berjuang di Malaysia,” kata Singleton dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (28/8/2026).

“Kami sangat optimistis bisa melewati pertandingan di Malaysia untuk melangkah ke fase berikutnya," sambung pria berusia 38 tahun itu.

2. Sudah Terbangun

Menurutnya chemistry tim asuhannya sudah terbangun selama masa persiapan. Timnas Basket Putra Indonesia sempat menjalani empat laga uji coba.

"Saya suka dengan chemistry tim ini. Saya suka energi yang mereka tunjukkan. Saya juga suka melihat bagaimana kami semakin menyatu sebagai sebuah tim," jelas Singleton.

 

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