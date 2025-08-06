Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:05 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Laga-laga berkelas di FIBA Asia Cup 2025 dapat disaksikan di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+ bisa klik di sini! FIBA Asia Cup 2025 digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 5-17 Agustus 2025.

Sebanyak 16 negara ambil bagian di turnamen basket paling bergengsi di Asia ini. Negara-negara ini dibagi ke dalam empat grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan empat negara.

Jadwal dan link live streaming FIBA Asia Cup 2025

Tim-tim unggulan seperti China, Jepang, Korea Selatan, hingga Iran akan unjuk gigi. Tidak hanya adu fisik dan teknik, turnamen ini juga menampilkan aksi pemain bintang yang siap memberikan performa terbaik untuk membawa timnya menuju kejayaan.

Jadwal live streaming FIBA Asia Cup 2025 di VISION+:

Selasa, 5 Agustus 2025

15.00 WIB: Selandia Baru vs Irak

18.00 WIB: Yordania vs India

22.00 WIB: China vs Arab Saudi

Rabu, 6 Agustus 2025

01.00 WIB: Taiwan vs Filipina

15.00 WIB: Australia vs Korea Selatan

18.10 WIB: Japan vs Suriah

22.00 WIB: Guam vs Iran

Kamis, 7 Agustus 2025

01.00 WIB: Qatar vs Lebanon

15.00 WIB: India vs China

18.00 WIB: Irak vs Taiwan

22.00 WIB: Filipina vs Selandia Baru

Jumat, 8 Agustus 2025

01.00 WIB  Arab Saudi vs Yordania

15.00 WIB: Korea Selatan vs Qatar

18.10 WIB: Iran vs Japan

22.00 WIB: Lebanon vs Australia

Sabtu, 9 Agustus 2025

01.00 WIB: Suriah vs Guam

15.00 WIB: Irak vs Filipina 

18.00 WIB: China vs Yordania

22.00 WIB: India vs Saudi Arabia

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116960/abraham_damar_grahita_beraksi_di_laga_timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan-39su_large.jpg
Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Abraham Damar Ungkap Penyebab Timnas Basket Indonesia Kalah dari Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116958/pelatih_timnas_basket_indonesia_johannis_winar_bicara_usai_laga_kontra_timnas_basket_korea_selatan-wWt7_large.jpg
Timnas Basket Indonesia Petik Pelajaran Berharga Usai Disikat Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/36/3116611/timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-5FQA_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Garuda Kalah 63-90
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/36/3115778/timnas_basket_indonesia_takluk_58_109_dari_timnas_basket_australia_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-ZMCm_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Takluk 58-109, Garuda Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/36/3089167/hasil-timnas-basket-indonesia-vs-thailand-di-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-kalah-71-112-peluang-tim-merah-putih-lolos-kian-kecil-KmRwS4kMyp.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Kalah 71-112, Peluang Tim Merah-Putih Lolos Kian Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088305/hasil-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-di-kualifikasi-fiba-asia-cup-2024-skuad-merah-putih-keok-78-86-cBwVwdlRYY.jpg
Hasil Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2024: Skuad Merah Putih Keok 78-86!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement