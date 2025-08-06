JADWAL dan link live streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+ bisa klik di sini! FIBA Asia Cup 2025 digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 5-17 Agustus 2025.
Sebanyak 16 negara ambil bagian di turnamen basket paling bergengsi di Asia ini. Negara-negara ini dibagi ke dalam empat grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan empat negara.
Tim-tim unggulan seperti China, Jepang, Korea Selatan, hingga Iran akan unjuk gigi. Tidak hanya adu fisik dan teknik, turnamen ini juga menampilkan aksi pemain bintang yang siap memberikan performa terbaik untuk membawa timnya menuju kejayaan.
Jadwal live streaming FIBA Asia Cup 2025 di VISION+:
Selasa, 5 Agustus 2025
15.00 WIB: Selandia Baru vs Irak
18.00 WIB: Yordania vs India
22.00 WIB: China vs Arab Saudi
Rabu, 6 Agustus 2025
01.00 WIB: Taiwan vs Filipina
15.00 WIB: Australia vs Korea Selatan
18.10 WIB: Japan vs Suriah
22.00 WIB: Guam vs Iran
Kamis, 7 Agustus 2025
01.00 WIB: Qatar vs Lebanon
15.00 WIB: India vs China
18.00 WIB: Irak vs Taiwan
22.00 WIB: Filipina vs Selandia Baru
Jumat, 8 Agustus 2025
01.00 WIB Arab Saudi vs Yordania
15.00 WIB: Korea Selatan vs Qatar
18.10 WIB: Iran vs Japan
22.00 WIB: Lebanon vs Australia
Sabtu, 9 Agustus 2025
01.00 WIB: Suriah vs Guam
15.00 WIB: Irak vs Filipina
18.00 WIB: China vs Yordania
22.00 WIB: India vs Saudi Arabia