Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+, Klik di Sini!

Laga-laga berkelas di FIBA Asia Cup 2025 dapat disaksikan di Vision+. (Foto: Vision+)

JADWAL dan link live streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+ bisa klik di sini! FIBA Asia Cup 2025 digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 5-17 Agustus 2025.

Sebanyak 16 negara ambil bagian di turnamen basket paling bergengsi di Asia ini. Negara-negara ini dibagi ke dalam empat grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan empat negara.

Tim-tim unggulan seperti China, Jepang, Korea Selatan, hingga Iran akan unjuk gigi. Tidak hanya adu fisik dan teknik, turnamen ini juga menampilkan aksi pemain bintang yang siap memberikan performa terbaik untuk membawa timnya menuju kejayaan.

Jadwal live streaming FIBA Asia Cup 2025 di VISION+:

Selasa, 5 Agustus 2025

15.00 WIB: Selandia Baru vs Irak

18.00 WIB: Yordania vs India

22.00 WIB: China vs Arab Saudi

Rabu, 6 Agustus 2025

01.00 WIB: Taiwan vs Filipina

15.00 WIB: Australia vs Korea Selatan

18.10 WIB: Japan vs Suriah

22.00 WIB: Guam vs Iran

Kamis, 7 Agustus 2025

01.00 WIB: Qatar vs Lebanon

15.00 WIB: India vs China

18.00 WIB: Irak vs Taiwan

22.00 WIB: Filipina vs Selandia Baru

Jumat, 8 Agustus 2025

01.00 WIB Arab Saudi vs Yordania

15.00 WIB: Korea Selatan vs Qatar

18.10 WIB: Iran vs Japan

22.00 WIB: Lebanon vs Australia

Sabtu, 9 Agustus 2025

01.00 WIB: Suriah vs Guam

15.00 WIB: Irak vs Filipina

18.00 WIB: China vs Yordania

22.00 WIB: India vs Saudi Arabia