HOME SPORTS BASKET

Hasil Timnas Basket Indonesia vs Filipina di Semifinal SEA Games 2025: Kalah 68-71, Skuad Garuda Buka Peluang Rebut Perunggu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |16:50 WIB
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Filipina di Semifinal SEA Games 2025: Kalah 68-71, Skuad Garuda Buka Peluang Rebut Perunggu
Suasana laga Timnas Basket Indonesia vs Filipina di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)




BANGKOK — Harapan Timnas Basket Indonesia untuk melangkah ke partai final SEA Games 2025 harus pupus setelah kalah tipis dari Filipina dengan skor akhir 68-71. Pertarungan sengit babak semifinal ini berlangsung di Nimibutr Stadium pada Kamis (18/12/2025) siang WIB, dengan rincian skor per kuarter 27-15, 7-18, 12-21, dan 22-17.

Jalannya laga dimulai dengan tensi tinggi sejak menit awal. Pada kuarter pertama, Timnas Basket Putra Indonesia dan Filipina tampil sangat agresif dengan intensitas pertahanan yang saling menekan satu sama lain.

Skuad Garuda mencatatkan awal yang manis pada kuarter pembuka ini. Melalui permainan yang kolektif, mereka berhasil mendominasi dan unggul jauh atas Filipina dengan poin 27-15.

1. Kebangkitan Filipina

Filipina mencoba bangkit dan mengubah strategi pada kuarter kedua. Mereka langsung melancarkan gelombang serangan cepat untuk segera mengikis selisih poin yang tertinggal cukup jauh.

Timnas Basket Indonesia vs Filipina. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)
Timnas Basket Indonesia vs Filipina. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)

Kerja keras Filipina pun berbuah manis dalam periode tersebut. Pertahanan Indonesia yang sempat kendor membuat Filipina mampu berbalik unggul 18-7 atas Timnas Basket Putra Indonesia di kuarter ini.

Timnas Basket Putra Indonesia kembali terlihat kerepotan meladeni permainan fisik Filipina pada kuarter ketiga. Alhasil, kesalahan-kesalahan sendiri membuat skuad Garuda kehilangan banyak poin penting.

 

