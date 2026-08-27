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2 Rider Pabrikan yang Turun Kelas ke Tim Satelit di MotoGP 2027, Nomor 1 Berstatus Juara Dunia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |04:41 WIB
2 Rider Pabrikan yang Turun Kelas ke Tim Satelit di MotoGP 2027, Nomor 1 Berstatus Juara Dunia!
Berikut dua rider pabrikan yang turun kelas ke tim satelit di MotoGP 2027 (Foto: Instagram/@joanmir36official)
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BERIKUT dua rider pabrikan yang turun kelas ke tim satelit atau independen di MotoGP 2027. Salah satunya bahkan berstatus juara dunia.

Menjadi rider tim pabrikan adalah impian semua pembalap di MotoGP. Gaji tinggi plus fasilitas mewah, tidak akan didapat jika masih membela tim satelit atau independen.

Start balapan MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Belum lagi, masukan dari pembalap di tim pabrikan lebih dianggap berharga ketimbang di tim satelit, sekalipun mendapatkan dukungan penuh. Gengsi inilah yang jadi daya tarik buat rider.

Tapi, tidak jarang pula ada rider dari tim pabrikan, memilih menepi atau turun kasta ke tim satelit, termasuk di MotoGP 2027. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Rider Pabrikan yang Turun Kelas ke Tim Satelit di MotoGP 2027

1. Joan Mir

Gresini Racing merekrut Joan Mir dan Dani Holgado untuk MotoGP 2027 (Foto: Gresini Racing)

Sejak naik kelas ke MotoGP pada 2019, pembalap berpaspor Spanyol ini selalu membela tim pabrikan. Mir lebih dulu mengaspal bersama Suzuki hingga jadi juara dunia pada 2020.

Seturut mundurnya Suzuki pada 2022, pembalap berusia 28 tahun ini lalu hijrah ke tim pabrikan Honda pada 2023. Ia bertahan di tim tersebut hingga 2026.

Mir mengambil langkah ekstrem dengan pindah ke tim independen Gresini Racing. Ia berharap bisa membangkitkan kariernya dan mengikuti jejak kakak beradik Marc Marquez dan Alex Marquez.

 

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