HOME SPORTS BASKET

SEA Games 2025: Panggil 24 Nama untuk TC, Timnas Basket Indonesia Tak Diperkuat Sejumlah Pemain Naturalisasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 September 2025 |01:01 WIB
SEA Games 2025: Panggil 24 Nama untuk TC, Timnas Basket Indonesia Tak Diperkuat Sejumlah Pemain Naturalisasi
Timnas Basket Indonesia matangkan persiapan jelang SEA Games 2025. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia telah memulai persiapan serius untuk menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. Pelatih David Singleton telah memanggil 24 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) yang sudah dimulai pada Rabu, 10 September 2025.

1. Seleksi Pemain dan Aturan Baru SEA Games

Dari 24 pemain yang dipanggil, tidak ada nama-nama pemain naturalisasi seperti Marques Bolden, Lester Prosper, dan Anthony Beane, serta pemain berdarah Indonesia, Brandon Jawato. Hal ini karena adanya aturan baru di SEA Games 2025 Thailand yang membatasi pemain naturalisasi.

Menurut regulasi, hanya pemain yang memiliki paspor sebelum usia 16 tahun yang diperbolehkan bertanding. Satu-satunya pemain kelahiran Senegal, Dame Diagne, masuk dalam daftar karena telah memenuhi persyaratan tersebut.

Pelatih David Singleton menyatakan bahwa 24 pemain yang dipanggil adalah yang terbaik di Indonesia.

"Menurut saya ini hal yang sangat indah untuk dilihat, karena mereka sangat cepat menangkap apa yang saya minta. Memang ada beberapa pemain yang absen, mungkin karena cedera atau hal lainnya, tapi secara keseluruhan ini adalah kelompok pemain terbaik di Indonesia," terang David dalam keterangan dari Perbasi, dikutip Sabtu (13/9/2025).

David juga menekankan pentingnya menciptakan suasana kompetitif di dalam tim. Persaingan yang sehat akan membuat kualitas Timnas Basket Indonesia semakin berkembang.

Timnas Basket Indonesia. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)
Timnas Basket Indonesia. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)

"Saya rasa training camp ini memang kami ciptakan untuk menghadirkan kompetisi. Ada 24 nama, banyak juga nama baru, dan dari situ kami ingin melihat siapa yang lebih baik, siapa yang bisa menonjol," lanjutnya.

David bertekad membawa Timnas Basket Indonesia meraih hasil manis dan mempertahankan tradisi emas seperti yang diraih pada SEA Games 2021 di Vietnam.

"Kalau kita mau berbuat sesuatu di SEA Games, kita harus jadi tim yang lapar akan kemenangan dan kompetitif. Setiap hari harus ada kompetisi, karena dari situlah akan terlihat perbedaan untuk mengetahui siapa pemain terbaik," sambung David.

 

Halaman:
1 2
