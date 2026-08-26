Perpanjang Kontrak hingga 2028, Marc Marquez Bisa Hengkang dari Ducati Musim Depan

Perpanjang Kontrak hingga 2028, Marc Marquez Bisa Hengkang dari Ducati Musim Depan (Dok Instagram/@ducaticorse)

JAKARTA - Marc Marquez menandatangani kontrak baru bersama Ducati Lenovo hingga 2028. Namun, juara dunia 9 kali itu bisa saja meninggalkan Ducati sebelum kontraknya berakhir.

1. Kontrak Marc Marquez

Manajer pembalap legendaris MotoGP, Carlo Pernat, mengungkapkan adanya klausul dalam kontrak yang memungkinkan Marquez hengkang musim depan. Hal ini terkait dengan kondisi fisik pembalap berjuluk Baby Alien tersebut.

"Kontrak yang telah ditandatangani berdurasi dua tahun, yaitu sistem 1+1," demikian kutipan dari La Sexta, melansir gpblog, Rabu (26/8/2026).

"Artinya, jika setelah satu tahun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bersaing memperebutkan gelar juara, ia bebas untuk pergi," ujarnya.

Pernat mengatakan, ini adalah kontrak yang sangat adil untuk mempertahankan pembalap berusia 33 tahun tersebut.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

2. Rencana Cadangan

Di sisi lain, Ducati juga telah menyiapkan rencana cadangan.

"Rencana B sudah disiapkan dengan melibatkan Pedro Acosta. Selain itu, ada pembalap muda seperti (Fermin-red) Aldeguer dan (Nicolo-red) Bulega yang perkembangannya perlu kita pantau," ujar Pernat.

Ia mengatakan, jika ia gagal meraih gelar juara, wajar jika Marc pergi. Sama halnya wajar jika Ducati melepasnya.

"Namun, tentu saja, saya tidak mungkin tidak memperbarui kontraknya untuk dua tahun," ucapnya.

"Jika setelah satu tahun kondisi fisik Marquez tidak memungkinkan untuk bersaing memperebutkan gelar juara, ia bebas untuk pergi," tuturnya.