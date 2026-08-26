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Megawati Hangestri Tampil Gacor saat Debut! Sukses Bawa Hyundai Hillstate Menang 3-0 atas Wonder Dogs

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |11:37 WIB
Megawati Hangestri Tampil Gacor saat Debut! Sukses Bawa Hyundai Hillstate Menang 3-0 atas Wonder Dogs
Pevoli Hyundai Hillstate, Megawati Hangestri. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
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PEVOLI asal Indonesia, Megawati Hangestri akhirnya resmi mencatatkan penampilan perdana yang sangat dinantikan bersama klub barunya, Suwon Hyundai Hillstate. Megawati turun dalam laga persahabatan pramusim menghadapi Pilsung Wonder Dogs yang dihelat di Jamsil Student Gymnasium, Seoul, pada Kamis 20 Agustus 2026 lalu.

Antusiasme publik terhadap debut pevoli berjuluk Megatron ini terbukti sangat luar biasa. Tiket pertandingan dilaporkan langsung ludes terjual hanya dalam kurun waktu dua menit sejak dibuka secara daring, mengingat laga ini juga mempertemukan mereka dengan tim asuhan legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-koung.

Pertandingan uji tanding ini berkesudahan dengan hasil yang sangat memuaskan bagi kubu Hyundai Hillstate. Tim asuhan pelatih Kang Sung-hyung tersebut sukses mengamankan kemenangan telak tiga set tanpa balas dengan skor 3-0.

1. Paduan Serangan Baru

Kepindahan Megawati ke Hyundai Hillstate terjadi usai ia menuntaskan kontrak dua musimnya bersama Red Sparks. Di klub barunya ini, ia langsung diplot sebagai tumpuan utama daya gedor serangan.

Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)

Dalam sesi uji tanding, Megawati tampak langsung klop berduet dengan pengatur serangan Kim Da-in serta rekan setim barunya di lini serang, Jordan Wilson. Umpan-umpan akurat yang dikirimkan mampu dimanfaatkan dengan baik lewat spike tajam khas sang opposite.

Keberadaan Megawati memberikan dimensi taktis baru yang sangat menguntungkan bagi tim. Saat pertahanan lawan fokus meredam pergerakan Megawati, ruang terbuka langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Jordan Wilson untuk mendulang poin.

 

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