Bogor Hornbills Ukir Sejarah Juara IBL 2026, Erick Thohir Tegaskan Dampak Positif bagi Timnas Basket Indonesia

JAKARTA – Kesuksesan Bogor Hornbills merengkuh trofi Indonesian Basketball League (IBL) 2026 mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Erick Thohir. Ia memuji kualitas kompetisi yang dinilai semakin kompetitif dan mampu melahirkan juara baru, yang sekaligus menjadi modal berharga bagi masa depan tim nasional basket Indonesia.

Bogor Hornbills memastikan diri menjadi juara IBL 2026 usaimenang 3-2 atas Pelita Jaya Basketball. Pertemuan kedua tim berjalan ketat karena berlangsung lima gim.

Erick Thohir mengatakan prestasi Bogor Hornbills menunjukkan bahwa kompetisi bola basket nasional kini semakin kompetitif. Hal itu dikarenakan tidak lagi didominasi oleh klub-klub besar yang telah lama dan mapan.

“Selamat kepada Bogor Hornbills yang berhasil mencatatkan sejarah sebagai juara IBL 2026. Prestasi ini membuktikan bahwa kualitas kompetisi bola basket Indonesia semakin baik," kata Erick Thohir dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6/2026).

Erick Thohir senang Bogor Hornbills juara IBL 2026 Okezone

"Setiap klub memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berbenah, dan menjadi juara melalui kerja keras, pembinaan yang tepat, serta manajemen yang profesional,” tambahnya.

1. Hubungan Erat Kualitas Liga dan Kekuatan Timnas

Dia mengakui bahwa kualitas liga nasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekuatan tim nasional. Jadi, semakin kompetisi berkualitas akan berdampak positif untuk kekuatan Timnas Basket Indonesia agar bersaing di kancah internasional.