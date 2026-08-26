Hasil AVC Womens Continental 2026: Hajar Australia, Timnas Voli Putri Indonesia Lolos Perempatfinal!

Timnas Voli Putri Indonesia berhasil melaju ke perempatfinal AVC Womens Continental 2026! (Foto: Instagram/@pbvsi_official)

TIANJIN – Timnas Voli Putri Indonesia berhasil merebut tiket ke Perempatfinal AVC Womens Continental 2026. Garuda Pertiwi mengalahkan Timnas Voli Putri Australia 3-0 (25-18, 25-17, dan 25-21), di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Tianjin, China, Rabu (26/8/2026).

Timnas Voli Putri Indonesia langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan set pertama. Pasukan Marcos Sugiyama berhasil membuat Australia kesulitan mengembangkan permainan.

Tak butuh waktu lama, poin beruntun berhasil didapat oleh Medi Yoku dan kolega. Timnas Voli Putri Indonesia pun berhasil mengunci kemenangan set pertama dengan skor 25-18.

Memasuki set kedua, penampilan dominan Garuda Pertiwi tak berhenti. Mereka terus melancarkan serangan masif dengan kombinasi pukulan smash.