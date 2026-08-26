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Hasil AVC Womens Continental 2026: Hajar Australia, Timnas Voli Putri Indonesia Lolos Perempatfinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |15:51 WIB
Hasil AVC Womens Continental 2026: Hajar Australia, Timnas Voli Putri Indonesia Lolos Perempatfinal!
Timnas Voli Putri Indonesia berhasil melaju ke perempatfinal AVC Womens Continental 2026! (Foto: Instagram/@pbvsi_official)
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TIANJIN – Timnas Voli Putri Indonesia berhasil merebut tiket ke Perempatfinal AVC Womens Continental 2026. Garuda Pertiwi mengalahkan Timnas Voli Putri Australia 3-0 (25-18, 25-17, dan 25-21), di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Tianjin, China, Rabu (26/8/2026).

Timnas Voli Putri Indonesia langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan set pertama. Pasukan Marcos Sugiyama berhasil membuat Australia kesulitan mengembangkan permainan. 

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: Instagram/avcvolley)

Tak butuh waktu lama, poin beruntun berhasil didapat oleh Medi Yoku dan kolega. Timnas Voli Putri Indonesia pun berhasil mengunci kemenangan set pertama dengan skor 25-18.

Memasuki set kedua, penampilan dominan Garuda Pertiwi tak berhenti. Mereka terus melancarkan serangan masif dengan kombinasi pukulan smash. 

 

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