Hasil Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Takluk 58-109, Garuda Gagal Lolos

Timnas Basket Indonesia takluk 58-109 dari Timnas Basket Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)

TRARALGON – Hasil Timnas Basket Indonesia vs Timnas Basket Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 sudah diketahui. Laga di Gippsland Regional Indoor Sports Stadium, Traralgon, Australia, Kamis (20/2/2025) sore WIB, itu berakhir 109-58 untuk tuan rumah.

Kekalahan itu membuat Timnas Basket Indonesia gagal menembus putaran final FIBA Asia Cup 2025. Sebab, mereka hanya mampu berada di posisi keempat klasemen Grup A.

Timnas Basket Indonesia vs Timnas Basket Australia (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)

Jalannya Pertandingan

Pada kuarter pertama, tim tuan rumah langsung bermain agresif melawan Timnas Basket Timnas Indonesia. Pasalnya, mereka terus mendulang poin demi poin.

Timnas Basket Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Australia pada kuarter pertama. Pasalnya, mereka tertinggal dengan selisih skor cukup jauh, yakni 4-22.

Tim asuhan Johannis Winar mencoba bangkit dalam kuarter kedua dengan bermain lebih ngotot. Akan tetapi, usaha mereka belum berhasil karena kembali tertinggal dari Timnas Australia dengan skor 18-28.