Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Takluk 58-109, Garuda Gagal Lolos

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |18:23 WIB
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Takluk 58-109, Garuda Gagal Lolos
Timnas Basket Indonesia takluk 58-109 dari Timnas Basket Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)
A
A
A

TRARALGON – Hasil Timnas Basket Indonesia vs Timnas Basket Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 sudah diketahui. Laga di Gippsland Regional Indoor Sports Stadium, Traralgon, Australia, Kamis (20/2/2025) sore WIB, itu berakhir 109-58 untuk tuan rumah.

Kekalahan itu membuat Timnas Basket Indonesia gagal menembus putaran final FIBA Asia Cup 2025. Sebab, mereka hanya mampu berada di posisi keempat klasemen Grup A.

Timnas Basket Indonesia vs Timnas Basket Australia (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)
Timnas Basket Indonesia vs Timnas Basket Australia (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)

Jalannya Pertandingan

Pada kuarter pertama, tim tuan rumah langsung bermain agresif melawan Timnas Basket Timnas Indonesia. Pasalnya, mereka terus mendulang poin demi poin.

Timnas Basket Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Australia pada kuarter pertama. Pasalnya, mereka tertinggal dengan selisih skor cukup jauh, yakni 4-22.

Tim asuhan Johannis Winar mencoba bangkit dalam kuarter kedua dengan bermain lebih ngotot. Akan tetapi, usaha mereka belum berhasil karena kembali tertinggal dari Timnas Australia dengan skor 18-28.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/36/3160851/jadwal_dan_link_live_streaming_fiba_asia_cup_2025-c2QZ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116960/abraham_damar_grahita_beraksi_di_laga_timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan-39su_large.jpg
Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Abraham Damar Ungkap Penyebab Timnas Basket Indonesia Kalah dari Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116958/pelatih_timnas_basket_indonesia_johannis_winar_bicara_usai_laga_kontra_timnas_basket_korea_selatan-wWt7_large.jpg
Timnas Basket Indonesia Petik Pelajaran Berharga Usai Disikat Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/36/3116611/timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-5FQA_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Garuda Kalah 63-90
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/36/3089167/hasil-timnas-basket-indonesia-vs-thailand-di-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-kalah-71-112-peluang-tim-merah-putih-lolos-kian-kecil-KmRwS4kMyp.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Kalah 71-112, Peluang Tim Merah-Putih Lolos Kian Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088305/hasil-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-di-kualifikasi-fiba-asia-cup-2024-skuad-merah-putih-keok-78-86-cBwVwdlRYY.jpg
Hasil Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2024: Skuad Merah Putih Keok 78-86!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement