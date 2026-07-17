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Jadwal Timnas Basket Putri Indonesia U-18 vs Samoa di Perempatfinal FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |00:05 WIB
Jadwal Timnas Basket Putri Indonesia U-18 vs Samoa di Perempatfinal FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026
Timnas Basket Putri Indonesia U-18 lolos perempatfinal FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026 Division B. (Foto: Instagram/@asiacupwomen)
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JADWAL Tim Nasional (Timnas) Basket Putri Indonesia U-18 vs Samoa di Perempatfinal FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026 Division B sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Jumat, 17 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.

1. Timnas Basket Putri Indonesia U-18 Finis Runner-up Grup A

Timnas Basket Putri Indonesia U-18 melaju ke perempatfinal FIBA U-18 Womens Asia Cup 2026 Division B. Kepastian itu didapat setelah Joanne Giovanni dan kawan-kawan mengamankan posisi runner up klasemen Grup A.

Indonesia kalah telak dari India. (Foto: X/@asiacupwomen)
Indonesia kalah telak dari India. (Foto: X/@asiacupwomen)

Mereka finis runner-up dengan lima poin dari tiga laga yang dimainkan, yakni dua menang dan satu kekalahan. Kemenangan itu diraih saat melawan Oman dengan skor 127-6 (13 Juli 2026) dan Thailand dengan skor 93-42 (14 Juli 2026).

Terbaru, mereka kalah dari India dengan skor 46-79. Pertemuan kedua tim berlangsung berlangsung di Nimibtr Stadium, Bangkok, pada Rabu 15 Juli 2026.

2. Jadwal Padat

Pelatih Timnas Basket Putri Indonesia U-18 Fredy mengatakan jadwal padat menjadi faktor timnya menelan kekalahan. Menurut Fredy, skuad asuhannya sudah berusaha menampilkan performa terbaik.

"Tiga game berturut-turut memang cukup menguras sekali buat anak-anak, tapi kami sudah berusaha keras. Terpenting sekarang memanfaatkan waktu libur dengan maksimal untuk recovery pikiran dan juga fisik," jelas Coach Fredyd alam keterangan yang diterima Okezone.

 

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