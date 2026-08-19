Kisah Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Sempat Menghilang dari Media Sosial hingga Akhirnya Pamer Kekasih Baru

NAMA Yolla Yuliana tentu sudah tidak asing lagi bagi para pencinta bola voli Indonesia. Selepas gelaran Proliga 2026 dan sempat memperkuat Bandung BJB Tandamata di ajang AVC Women's Champions League 2026, pevoli berpostur 181 cm ini sempat vakum dari media sosial dan membuat penggemar penasaran akan kelanjutan kariernya.

Meski sempat memutuskan gantung sepatu dari Timnas Voli Putri Indonesia setelah 14 tahun mengabdi, pevoli berparas menawan ini kembali mencuri perhatian publik lewat berbagai kabar terbaru. Mulai dari lembaran baru dalam kehidupan asmaranya hingga pengalaman pertamanya merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

1. Kisah Asmara Bersama Pebasket Nasional

Sepanjang kariernya, middle blocker kelahiran Bandung ini telah mengecap berbagai kesuksesan di level klub, mulai dari memperkuat Jakarta Elektrik PLN, Bandung BJB Tandamata, hingga sempat merantau ke Jepang membela Tokyo Sunbeams. Setelah pensiun dari skuad Garuda, Yolla sempat aktif menjadi komentator sebelum akhirnya kembali aktif membagikan momen bahagianya di dunia maya.

Kabar bahagia yang berhasil mengejutkan para penggemar adalah kedekatannya dengan seorang pebasket nasional dari klub IBL Rajawali Medan, Cassiopeia Thomas Manuputty. Keduanya kini tak lagi canggung membagikan potret romantis kebersamaan mereka, yang langsung dibanjiri ucapan selamat dari warganet.

Yolla Yuliana bersama Cassiopeia Thomas Manuputty. (Foto: Instagram/yollayuliana1515)

2. Ikut Karnaval HUT ke-81 RI Bersama Kemenpora

Tidak hanya perihal kisah asmaranya, aktivitas terbaru Yolla Yuliana di luar lapangan voli juga mendatangkan pengalaman yang sama sekali baru. Untuk pertama kalinya, ia turut ambil bagian dalam kemeriahan Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia yang dihelat pada Senin, 17 Agustus 2026.

Yolla tampak begitu antusias mengikuti parade yang dimulai dari kawasan Monas hingga Bundaran HI, Jakarta. Ia berjalan beriringan bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat, bintang Timnas Indonesia Ivar Jenner, serta sejumlah tokoh dan legenda olahraga nasional lainnya.