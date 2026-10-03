Kisah Mikhayla Shanum, Atlet 11 Tahun Asal Papua Pegunungan yang Bikin Bangga Indonesia di Asian Games 2026

AJANG Asian Games 2026 menghadirkan cerita luar biasa dari kontingen Indonesia. Sosok atlet skateboard bernama Mikhayla Shanum Caya sukses mencuri perhatian publik Tanah Air berkat pencapaian gemilangnya menembus ajang multievent terbesar di benua ini.

Di usianya yang baru menginjak 11 tahun, Mikhayla resmi tercatat sebagai atlet termuda dalam skuad Indonesia untuk Asian Games 2026. Ia mengemban misi besar untuk mengharumkan nama bangsa sekaligus mewakili provinsi Papua Pegunungan di kancah internasional.

Dalam perhelatan akbar yang dihelat di Aichi-Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 itu, Mikhayla akan turun di cabang olahraga (cabor) skateboard. Ia pun bersaing di nomor Park Putri menghadapi lawan-lawan tangguh yang berusia jauh lebih senior darinya.

1. Jalan Terjal Menuju Panggung Asia

Berdasarkan laporan dari laman resmi Kemenpora, bakat luar biasa yang dimiliki Mikhayla ternyata tidak lahir begitu saja. Lahir dan tumbuh di lingkungan yang akrab dengan dunia olahraga, darah atlet mengalir deras dari sang ayah, Anthony Adam Caya, yang merupakan figur peskenat nasional.

Mikhayla Shanum Caya (Instagram/@kekesrintil)

Dukungan keluarga yang sangat kuat menjadi pilar utama bagi gadis cilik ini dalam menekuni dunia papan luncur sejak usia dini. Berkat ketekunan tersebut, ia berhasil melewati berbagai fase pembinaan hingga mampu menembus level persaingan tingkat tinggi.

Sebelum menginjakkan kaki di Jepang, rekam jejak Mikhayla sudah teruji di berbagai ajang penting. Ia sempat tampil membela Papua Pegunungan dalam nomor ekshibisi skateboard pada PON XXI Aceh-Sumut 2024 serta sukses menembus babak final SEA Games Thailand 2025.

2. Regenerasi Atlet Muda

Berbagai pengalaman berharga di kancah domestik maupun Asia Tenggara tersebut diyakini mampu membentuk mental tanding yang matang. Jam terbang ini menjadi modal krusial bagi Mikhayla untuk menghadapi tekanan mental di arena internasional yang sesungguhnya.