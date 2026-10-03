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Klasemen Medali Asian Games 2026, Sabtu 3 Oktober 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Masih Tertinggal dari Malaysia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |11:30 WIB
Klasemen Medali Asian Games 2026, Sabtu 3 Oktober 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Masih Tertinggal dari Malaysia
Klasemen Medali Asian Games 2026, Sabtu 3 Oktober 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Masih Tertinggal dari Malaysia (Ilustrasi/Dok NOC Indonesia)
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JAKARTA - Kontingen Indonesia berada di urutan 14 klasemen perolehan medali Asian Games 2026 per Sabtu (3/10/2026) pukul 11.00 WIB. Posisi Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang mengoleksi 9 emas kini bertengger di urutan 10 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026.

1. Tambah Medali

Pada Sabtu pagi, kontingen Indonesia berhasil menambah pundi-pundi medali. Tim Merah Putih menambah 1 medali perak dan 1 perunggu. 

Medali perak disumbang tim sepak takraw putra Indonesia. Pada laga final nomor quadrant Asian Games 2026, timnas sepak takraw putra Indonesia kalah dari Jepang. Mereka kalah dengan skor 15-17, 15-9, dan 12-15 dalam pertandingan itu digelar di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Sabtu (3/10/2026) pagi WIB. 

Ganda putri padel Novel Putri Beatrice Gumulya raih perunggu (timindonesiaofficial)
Ganda putri padel Novel Putri Beatrice Gumulya raih perunggu (timindonesiaofficial)

Sementara tambahan medali perunggu berasal dari cabang olahraga padel. Ganda putri Indonesia, Novela Putria/Beatrice Gumulya, mengalahkan wakil Filipina Danna Abad/Joshe dengan skor 2-0 dalam perebutan tempat ketiga. Laga tersebut berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Nagoya, Jepang, Sabtu (3/10/2026).

Dengan raihan ini, Indonesia masih tertahan di angka lima emas di Asian Games 2026. Emas Indonesia disumbangkan cabor bulutangkis (2 emas), angkat besi, panahan, dan panjat tebing.

Indonesia juga mencatatkan sembilan perak dan 23 perunggu.

Kontingen Indonesia masih berpeluang menambah jumlah medali dari cabang olahraga panjat tebing dan padel. 

 

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