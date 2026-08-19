Momen Paling Dinanti Segera Tiba, Megawati Hangestri Bakal Debut di Laga Hyundai Hillstate vs Wonder Dogs!

DEMAM Megawati Hangestri Pertiwi kini tengah melanda publik voli Korea Selatan dan Indonesia. Perpindahannya ke klub Hyundai Hillstate memicu antusiasme luar biasa menjelang laga ekshibisi melawan Pilseung Wonder Dogs yang dihelat pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Jamsil Student Gymnasium, Seoul, pukul 17.00 WIB ini juga merupakan bagian dari program reality show New Coach Kim Yeon-koung 2. Publik pun berbondong-bondong memburu tiket pertandingan tersebut.

Tingginya minat suporter membuat tiket laga ekshibisi ini ludes terjual hanya dalam kurun waktu sekira dua menit saja. Para penggemar tentu tidak ingin melewatkan kesempatan emas untuk menyaksikan sang idola memulai babak baru dalam kariernya.

Bagi fans setia, momen ini menjadi ajang penebusan rindu setelah dua musim sebelumnya terbiasa melihat Megawati mengenakan seragam Red Sparks. Kini, publik menantikan penampilan perdana pevoli berjuluk Megatron tersebut dengan balutan seragam baru Hyundai Hillstate.

Megawati Hangestri bersama Jordan Wilson. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

1. Teka-teki Debut Megawati Hangestri

Sejak resmi bergabung pada Juli 2026, kehadiran Megawati langsung mendongkrak popularitas klub. Berbagai konten latihan hingga sesi wawancara target musim yang diunggah di kanal resmi Hyundai Hillstate selalu kebanjiran respons masif dari warganet.

Kendati demikian, hingga menjelang pertandingan, pihak klub belum memberikan konfirmasi resmi terkait apakah opposite asal Indonesia itu akan diturunkan sebagai starter atau sekadar duduk di bangku cadangan.