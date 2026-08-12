Panaskan Mesin, Megawati Hangestri Segera Debut di Laga Hyundai Hillstate vs Wonder Dogs!

PEVOLI andalan Indonesia, Megawati Hangestri akhirnya akan segera debut bersama klub barunya, Hyundai Hillstate. Megatron –julukan Megawati– bakal memanaskan mesin dengan menghadapi Wonder Dogs sebelum kompetisi Liga Voli Korea Selatan (V-League) 2026-2027 dimulai.

Ya, Hyundai Hillstate dijadwalkan melakoni pertandingan eksibisi melawan Pilseung Wonder Dogs. Duel menarik tersebut rencananya akan dihelat di Jamsil Student Gymnasium, Seoul, pada Kamis, 20 Agustus 2026 mendatang.

Sejak memutuskan meninggalkan Red Sparks dan bergabung dengan klub asal Suwon ini, Megawati telah berada di Korea Selatan sejak 10 Juli 2026. Pemain bernomor punggung 88 itu langsung mendedikasikan waktunya untuk menggenjot latihan fisik serta membangun chemistry bersama rekan-rekan setimnya.

Sebelumnya, asa volimania Indonesia untuk melihat debut Megawati sempat tertahan dalam ajang pramusim di Jeju. Regulasi turnamen saat itu melarang penggunaan pemain asing, sehingga ia hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya dari pinggir lapangan.

Megawati Hangestri. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

1. Menghadapi Wonder Dogs

Pertandingan uji coba melawan Wonder Dogs tentu bukan sekadar agenda biasa bagi skuad asuhan pelatih Kang Sung-hyung. Tim lawan merupakan klub bentukan legenda hidup voli Korea Selatan, Kim Yeon-koung.

Meskipun lahir dari program reality show televisi, Wonder Dogs sama sekali bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim yang dipimpin langsung oleh sang "Ratu Voli Korea" tersebut memiliki materi pemain berkualitas yang siap memberikan tekanan nyata bagi Hyundai Hillstate.