Berkat Megawati Hangestri, Tiket Hyundai Hillstate vs Wonder Dogs Langsung Sold Out Tak Sampai 3 Menit!

ANTUSIASME luar biasa ditunjukkan para penggemar bola voli di Korea Selatan jelang laga eksebisi antara Hyundai Hillstate vs Pilseung Wonder Dogs. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus 2026 di Jamsil Student Gymnasium, Seoul ini sukses menyedot perhatian publik secara masif, yang diduga salah satunya karena efek pevoli andalan Indonesia, Megawati Hangestri.

Bukti nyata dari tingginya minat penonton terlihat dari kecepatan penjualan tiket. Hanya berselang dua menit setelah sistem reservasi dibuka pada Selasa 11 Agustus 2026, seluruh kursi di arena pertandingan telah terjual habis.

Kabar ini pun telah dikonfirmasi oleh sejumlah media Korea Selatan, termasuk iMBC, yang menyoroti betapa cepatnya seluruh tiket tersebut dipesan. Para penggemar tampaknya tidak ingin melewatkan momen krusial dalam dunia voli Korea yang mempertemukan dua tim menarik ini.

Daya tarik utama dari laga ini adalah kehadiran legenda voli Korea, Kim Yeon-koung. Sebagai pendiri sekaligus motor penggerak klub Pilseung Wonder Dogs. Kehadiran "Ratu Voli Korea" tersebut menjadi magnet utama bagi para penonton yang ingin melihat langsung aksinya di lapangan.

Selain itu, rasa penasaran publik semakin memuncak dengan kehadiran bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri. Pevoli yang akrab disapa Megatron ini santer dikabarkan akan menjalani debut perdananya bersama Hyundai Hillstate dalam pertandingan tersebut.

Megawati Hangestri berjumpa eks rekannya di Red Sparks Han Song-yi (Foto: Instagram/@ssongr12)

1. Panggung Pembuktian Megawati di Klub Baru

Bagi Megawati, pertandingan melawan Wonder Dogs menjadi momen yang sangat dinantikan. Sejak resmi bergabung dengan klub asal Suwon ini, ia telah berada di Korea Selatan sejak 10 Juli 2026 untuk fokus menggenjot fisik dan membangun chemistry dengan rekan setim barunya.

Sebelumnya, harapan para penggemar untuk melihat aksi Megawati sempat tertunda saat turnamen pramusim di Jeju. Kala itu, regulasi turnamen membatasi penggunaan pemain asing, sehingga ia harus puas hanya menyaksikan rekan-rekannya dari bangku cadangan.