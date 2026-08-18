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HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Bakal Diuntungkan dengan Perubahan Regulasi MotoGP 2027, Ini Alasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |13:15 WIB
Ducati Bakal Diuntungkan dengan Perubahan Regulasi MotoGP 2027, Ini Alasannya
Ducati Bakal Diuntungkan dengan Perubahan Regulasi MotoGP 2027, Ini Alasannya (Ilustrasi/@ducaticorse)
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JAKARTA - MotoGP 2027 akan digelar dengan sejumlah regulasi baru. Hal ini dinilai akan menjadi keuntungan bagi Ducati. 

1. Era Baru MotoGP

Diketahui, pada MotoGP 2027, terjadi perubahan besar. Kapasitas mesin dari 1.000 cc turun menjadi 850 cc. Selain itu, musim depan mulai menggunakan ban Pirelli, yang menggantikan Michelin. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati mendominasi MotoGP. Pabrikan asal Italia itu meraih enam gelar konstruktor dan empat gelar juara pembalap secara berturut-turut.

Sementara pada musim ini, pabrikan asal Italia lainnya yakni Aprilia berhasil mengganggu dominasi Ducati. 

Lalu bagaimana dengan musim depan, saat regulasi mulai diterapkan di MotoGP 2027? Apakah Ducati bisa tetap mendominasi atau semakin terpuruk. 

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

2. Ducati Diuntungkan

Terkait hal ini, mantan pembalap reguler MotoGP, Pol Espargaro, menilai Ducati akan mendapatkan keuntungan besar pada musim depan, saat kapasitas mesin turun dari 1.000 cc ke 850 cc serta penggantian ban ke Pirelli. 

"Mudah untuk membayangkan bahwa Ducati akan tampil luar biasa," ujar pembalap KTM tersebut kepada The Race, melansir gpblog, Selasa (18/8/2026).

"Mereka akan langsung tampil cepat sejak hari pertama karena mereka sudah memiliki semua informasi dari ajang Superbike," ucapnya. 

"Pada dasarnya, motor [bermesin 850cc] itu mirip dengan superbike—tidak banyak perbedaan dibandingkan motor Superbike.

Ducati sudah menggunakan ban Pirelli di ajang WorldSBK. 

 

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Topik Artikel :
MotoGP Ducati Lenovo MotoGP 2027
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