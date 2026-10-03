Kontingen Indonesia Raih 3 Emas Asian Games 2026 Hari Ini Sabtu 3 Oktober 2026?

KONTINGEN Indonesia berpeluang meraih tiga medali emas Asian Games 2026 pada hari ini Sabtu (3/10/2026). Atlet-atlet Indonesia akan tampil di partai final beberapa cabang olahraga hari ini.

Pertama ada cabang olahraga Sepaktakraw nomor Men’s Quadrant. Wakil Indonesia akan menantang tuan rumah Jepang di partai final yang berlangsung mulai pukul 08.30 WIB.

Tim Sepaktakraw Mens Quadrant lolos ke final Asian Games 2026. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

Di nomor Men’s Quadrant, Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di Asia bahkan dunia. Pada Asian Games 2018, Indonesia merebut medali emas di nomor ini. Kemudian pada Asian Games 2022, giliran medali perak yang disabet.

1. Padel Lolos ke Final

Cabang olahraga yang sedang naik daun di Indonesia, Padel, juga berpotensi mengharumkan nama kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Sebab, di nomor ganda putri, Indonesia berhasil meloloskan wakil ke final, yakni Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatini.

Di partai puncak yang berlangsung pukul 14.00 WIB, mereka ditunggu wakil tuan rumah. Sejatinya Indonesia hampir menciptakan all Indonesian final di nomor ini. Sayangnya, wakil Indonesia lain Novela Putria/Beatrice Gumulya gugur di semifinal sehingga harus rela turun di perebutan medali perunggu.

2. Panjat Tebing Masih Berpotensi Sumbang Medali

Cabang olahraga panjat tebing juga masih berpeluang menambah perolehan medali bagi Indonesia. Indonesia memiliki wakil di final nomor Men’s Lead dan Women’s Lead.