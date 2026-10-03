Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race MotoGP Jepang, Marc Marquez Makin Dekati Jorge Martin

Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race MotoGP Jepang, Marc Marquez Makin Dekati Jorge Martin (Dok Ducati Corse)

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, semakin mendekati perolehan poin pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, di klasemen sementara MotoGP 2026, usai Sprint Race MotoGP Jepang 2026. Marc Marquez yang berada di urutan 2 kini mengoleksi 306 poin.

1. Marc Marquez Pangkas Selisih Poin

Pembalap berjuluk Baby Alien itu selisih 7 poin dari Jorge Martin usai Sprint Race MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Motegi, Sabtu (3/10/2026).

Pada balapan 12 lap itu, Marc Marquez keluar sebagai pemenang. Pembalap Honda LCR, Diogo Moreira berada di belakangnya.

Jorge Martin yang start dari urutan terdepan harus puas finish di urutan ketiga.

Dari Sprint Race ini, Marc Marquez mendapatkan tambahan 12 poin karena berhasil keluar sebagai juara. Sementara Jorge Martin mendapatkan tambahan 5 poin.

Marc Marquez (Foto: Ducati Corse)

Perolehan poin Jorge Martin dan Marc Marquez kini semakin menjauhi urutan ketiga dan keempat. Marco Bezzecchi yang duduk di posisi 3 mengumpulkan 268 poin atau selisih 45 poin dari Jorge Martin.

Sementara Pedro Acosta yang menempati posisi 4 mengumpulkan 234 poin. Ia selisih 79 poin dari Jorge Martin.

Berikut klasemen sementara MotoGP 2026 usai Sprint Race MooGP Jepang 2026:

1. Jorge Martin (Aprilia Racing) 313 poin

2. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) 306 poin

3. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 268 poin

4. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) 234 poin

5. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 230 poin